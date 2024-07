W ruinach zabytkowego Młynu Szancera w Tarnowie (Małopolska) we wtorek wieczorem wybuch pożar. Akcja gaśnicza trwała wiele godzin. Nie ma osób poszkodowanych. To już trzeci w tym roku pożar w tym miejscu.

O godzinie 20:32 we wtorek straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze w ruinach zabytkowego Młynu Szancera przy ulicy Kołłątaja. Na miejsce wysłano liczne zastępy straży pożarnej z PSP i OSP w Tarnowie.

Akcja gaśnicza trwała wiele godzin. Z uwagi na to, że jest to stary budynek, strażacy dla swojego bezpieczeństwa nie mogli wejść do środka. Gaszono budynek z drabiny hydraulicznej i za pomocą bezobsługowych stanowisk gaśniczych.