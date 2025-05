Tramwaje z Warszawy, Poznania i Wrocławia na krakowskich torach

Zabytkowe tramwaje z innych miast pojadą na Krakowskiej Linii Muzealnej Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

23. sezon Krakowskiej Linii Muzealnej ruszy na początku czerwca i potrwa do września. Po raz pierwszy w międzymiastowej wymianie historycznych pojazdów uczestniczy Wrocław.

Jak przypomniał rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie Marek Gancarczyk, tegoroczna edycja Krakowskiej Linii Muzealnej przypada w roku jubileuszowym 150-lecia komunikacji miejskiej w stolicy Małopolski. Linia ta zacznie działać od niedzieli 8 czerwca i będzie kursować w każdą niedzielę do 21 września.

Zabytkowe tramwaje z innych miast pojadą na Krakowskiej Linii Muzealnej Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie

Zabytkowy "elektryk"

Pojawią się na niej nie tylko historyczne tramwaje z Krakowa, ale także wagony z trzech innych polskich miast, które na tegoroczny sezon wakacyjny trafiły do Krakowa z: Poznania, Warszawy i po raz pierwszy Wrocławia.

Te atrakcje to efekt współpracy MPK w Krakowie, MPK w Poznaniu, Tramwajów Warszawskich oraz Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego we Wrocławiu, którzy wymienili się historycznymi wagonami ze swoich kolekcji. Pomysł takiej wymiany narodził się cztery lata temu i rozpoczął od współpracy przewoźników miejskich w Krakowie i Poznaniu. Rok później do tego projektu dołączyła Warszawa, a w tym roku - Wrocław.

- Właśnie w ten wyjątkowy sposób polskie miasta, w tym Kraków, chcą pokazać historię pojazdów komunikacji miejskiej - wskazał przedstawiciel MPK.

Zabytkowe tramwaje z innych miast pojadą na Krakowskiej Linii Muzealnej Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie

Dzięki wymianie wagonów z Poznaniem – zaznaczył rzecznik - po raz pierwszy w 150-letniej historii krakowskiej komunikacji miejskiej wyjedzie na tory tramwaj elektryczny z XIX wieku. - Nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca. Pierwsze tramwaje elektryczne wyjechały w Krakowie w XX wieku. Starsze, z poprzedniego stulecia, na krakowskich torach do tej pory nie jeździły - wyjaśnił Gancarczyk.

Krakowskie tramwaje ruszyły w podróż

Na Krakowskiej Linii Muzealnej dzięki wymianie tramwajów pojadą nie tylko tramwaje z kolekcji krakowskiego przewoźnika, ale także tramwaje, które w przeszłości kursowały w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu: poznański wagon Typ I (produkowany w latach 1897-98) z przyczepą Carl Weyer, warszawski wagon K z 1940 roku oraz wrocławski wagon 4N wyprodukowany w 1960 roku.

MPK w Krakowie do innych miast w ramach wymiany wypożyczyło: do Poznania skład SN4 i PN3, do Warszawy 102Na, a do Wrocławia Linke-Hofmann.

Zabytkowe tramwaje z innych miast pojadą na Krakowskiej Linii Muzealnej Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie