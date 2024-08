- Nie ma poważniejszego wyzwania niż budowa metra w mieście. Wszystkie decyzje, uwarunkowania i rozstrzygnięcia powinny zapaść do końca 2025 roku. Taki jest harmonogram. Chcemy, żeby dominowało finansowanie publiczne. Zakładamy, że tak jak Warszawa była hojnie wspierana z budżetu państwa, my też byśmy otrzymali dotację z budżetu centralnego. Do tego chcemy mocno też powalczyć o środki europejskie - mówił podczas sesji Mazur.

Z kolei Miszalski przekazał, że Kraków nawiązał współpracę ze spółką Metro Warszawskie, która realizuje tę formę transportu w stolicy. – Krakowianie od lat wyrażają wolę, by w mieście powstało metro i my temu procesowi nadajemy priorytet i wyraźnie chcemy go przyspieszyć. Odchodzimy od myślenia o podziemnych tramwajach. Będziemy realizowali projekt metro typu ciężkiego. Rozpoczęcie budowy metra to najważniejsze zobowiązanie jakie złożyłem mieszkańcom w czasie kampanii wyborczej – stwierdził prezydent.