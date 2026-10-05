Kraków Śledztwo w sprawie śmierci pięcioletniej dziewczynki Oprac. Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w powiecie tarnowskim Źródło zdj. gł.: KM PSP w Tarnowie

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Do wypadku doszło w sobotę w godzinach przedpołudniowych. Według ustaleń śledczych Rafał K. obok swojego domu samodzielnie budował wiatę parkingową o drewnianej konstrukcji. Podczas montowania elementów konstrukcja runęła, a jedna z belek uderzyła w głowę jego pięcioletnią córkę, która znajdowała się w pobliżu.

W pobliżu posesji lądował śmigłowiec pogotowia Źródło zdjęcia: KM PSP w Tarnowie

Dziewczynka zmarła w szpitalu

Na miejsce od razu wezwano służby ratunkowe, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dziewczynka w ciężkim stanie została przetransportowana do Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, gdzie lekarze przez kilka godzin walczyli o jej życie. Niestety, dziecko zmarło.

Na miejscu wypadku pracował prokurator, który wraz z policjantami przeprowadził oględziny i zabezpieczył ślady. Ojca zbadano na zawartość alkoholu i stwierdzono, że był trzeźwy.

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- W toku postępowania badane będą szczegółowo okoliczności zdarzenia oraz ewentualne zaniedbania osób, na których ciążył obowiązek opieki nad pięcioletnim dzieckiem - zapowiedział Sienicki.

Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat wiezienia.