Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski poleciał do Danii, by tam szukać inspiracji dla krakowskiego metra. Samorządowiec zapowiedział, że weźmie udział "w serii konsultacji i spotkań, które mają pomóc w tworzeniu nowoczesnego systemu transportowego" w stolicy Małopolski.

Krakowscy urzędnicy zaangażowani w projekt budowy metra pojechali do stolicy Danii , by podpatrzyć działanie - jak mówią - "jednego z najlepszych systemów metra na świecie". Na czele delegacji stanęli prezydent miasta Aleksander Miszalski i jego zastępca Stanisław Mazur.

"To pierwszy wyjazd studyjny i dowód na to, jak poważnie podchodzimy do procesu budowy metra. To narzędzie rozwoju naszego miasta i rozwiązanie wielu naszych kluczowych problemów" - ocenił we wpisie na Facebooku Miszalski.