Twierdzi, że "postanowił zaopiekować się kucykiem". Usłyszał zarzuty kradzieży

Odnalazł się kucyk uprowadzony z zagrody w Wieliczce (Małopolska). 33-letni mężczyzna sam zadzwonił na policję i poinformował, że jest w posiadaniu zwierzęcia. Wyjaśnił też, co nim kierowało.

Do kradzieży doszło w poniedziałek rano przy ulicy Wygoda w Wieliczce. Mężczyzna, jak ustaliła policja, dostał się do zagrody, w której przebywał kucyk, i wyprowadził zwierzę na ulicę. Później udał się do Krakowa.