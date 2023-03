Kilka razy zasypywali to samo zapadlisko, znów powstała wyrwa. "20 metrów od mojego domu"

Informację o pojawieniu się kolejnego - jedenastego już w tym roku - zapadliska w małopolskiej Trzebini otrzymaliśmy na Kontakt24 . We wtorek ziemia zapadła się przy ulicy Jana Pawła II . To jeden z terenów określonych jako zagrożone zapadliskami.

Mieszkaniec: zapadlisko było już zasypywane

Jak podkreśla w rozmowie z dziennikarzami Kontaktu24 pan Paweł, w tym samym miejscu zapadlisko pojawiało się już kilkukrotnie. Za każdym razem dziura była zasypywana. We wtorek rano ziemia zapadła się ponownie.

Mieszkańcy nie mogą doprosić się odpowiedzi

Mieszkaniec podkreślił, że w połowie lutego zwrócił się do Urzędu Miasta w Trzebini z pytaniami o termin i zakres prac uzdatniających oraz ich wpływ na budynek mieszkalny. Spytał też, czy będą uwzględnione szkody górnicze, takie jak pękanie ścian. - 24 lutego otrzymałem odpowiedź, że moje pytania przekierowano do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Do tej pory niczego się nie dowiedziałem - zaznacza pan Paweł w rozmowie z tvn24.pl.