Jeszcze w tym roku Tatrzański Park Narodowy chce kupić cztery busy elektryczne, które będą wozić turystów do Morskiego Oka. W każdym pojeździe ma być kilkanaście miejsc siedzących i miejsce na wózek inwalidzki. Trwają testy a termin składania ofert do zamówienia publicznego mija 8 listopada. Władze parku spotkają się z ministrą klimatu i środowiska przed zakupem, by uzgodnić szczegóły nowej formy transportu w Tatrach.

- Jeszcze w tym roku chcemy kupić cztery busy elektryczne. Nie mamy jednak ustalonego terminu, w którym miałyby one zacząć wozić turystów do Morskiego Oka - poinformowała w rozmowie z tvn24.pl Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).

Busy do Morskiego Oka

Elektryczny bus ma odciążyć konie na trasie do Morskiego Oka

Efektem spotkania było podpisanie porozumienia, które zawierało 12 punktów. Fiakrzy zobowiązali się m.in. do wydłużenia do 60 minut odpoczynku koni na górnym przystanku, czyli na Włosienicy. Ustalono, że do okresowych badań koni zostanie przyjęta piąta osoba – kolejny lekarz weterynarii. Komisja weterynaryjna będzie badała konie nie tylko przed sezonem, ale dodatkowo wyda rekomendacje po letnim sezonie. Komisja weterynaryjna ma też wydać rekomendacje dotyczące podkuwania koni. Jeden z punktów dotyczy też obniżenia limitu osób na wozie z 12 do 10.