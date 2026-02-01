Zakaz wszedł w życie w niedzielę 1 lutego. Od teraz do końca lutego szlaki będą zamknięte od godziny 22 do 5 rano. Dotychczas w TPN obowiązywał jedynie zakaz wędrówek po zapadnięciu zmroku do świtu w okresie od 1 marca do 30 listopada.
Jak poinformował TPN, celem nowego przepisu jest ochrona nocnej aktywności dzikich zwierząt oraz poprawa bezpieczeństwa turystów.
Obecność ludzi zaburza naturalne rytmy
"Noc to kluczowy czas aktywności wielu gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, jeleni i saren. Obecność ludzi na szlakach, nawet sporadyczna, zaburza ich naturalne rytmy" – wskazano.
Decyzję oparto na wynikach monitoringu ruchu turystycznego, które wskazują, że nocne wędrówki – mimo mniejszej skali niż w ciągu dnia – mają szczególnie niekorzystny wpływ na faunę.
PZL: czasem konieczne jest wyruszenie przed świtem
Ograniczenie popiera także środowisko alpinistyczne, jednak Polski Związek Alpinizmu (PZA) zaznacza, że nowe regulacje powinny uwzględniać specyfikę działalności taternickiej.
– Działalność związana z uprawianiem taternictwa powierzchniowego czy jaskiniowego wymaga często wyruszenia w góry jeszcze przed świtem. Bywa również tak, że panujące warunki lub logistyka wymuszają zakończenie akcji górskiej po godz. 22. Jesteśmy w tej sprawie w kontakcie z dyrekcją TPN i mamy nadzieję, że te uwarunkowania znajdą odzwierciedlenie w zarządzeniu – powiedział Piotr Xięski, wiceprezes PZA i przedstawiciel Komisji Tatrzańskiej.
PZA jednocześnie dostrzega problemy związane ze wzmożoną aktywnością turystów w godzinach nocnych w Tatrach i rozumie reakcję dyrekcji parku zmierzającą do ograniczenia negatywnego oddziaływania na funkcjonowanie dzikich zwierząt w obszarze chronionym.
275 kilometrów szlaków w Tatrach
TPN nie opublikował jeszcze w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzenia dyrektora w sprawie nowych ograniczeń, jednak informacja została zamieszczona na stronie internetowej parku oraz w mediach społecznościowych.
TPN przypomina również o innych ograniczeniach sezonowych. Wiosną, od 1 marca do 15 maja, w związku z tokami cietrzewi i głuszców obowiązuje nocne zamknięcie wybranych szlaków. Ponadto między 1 grudnia a 15 maja całkowicie zamknięte są niektóre odcinki ze względów ochronnych, m.in. Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka oraz odcinek Dolina Pięciu Stawów Polskich – Morskie Oko.
Do dyspozycji odwiedzających TPN pozostaje 275 kilometrów znakowanych szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności – od bardzo łatwych po bardzo trudne – wyposażonych w urządzenia asekuracyjne, takie jak łańcuchy, klamry i drabinki. Szlakami można wędrować indywidualnie lub z przewodnikiem; grupy zorganizowane oraz wycieczki z udziałem młodzieży szkolnej muszą być prowadzone przez uprawnionych przewodników tatrzańskich.
W ostatnich latach wyraźnie rośnie zainteresowanie sportami zimowymi. Coraz więcej turystów przemieszcza się po Tatrach na nartach, a szczególną popularnością cieszy się skituring. Turystykę narciarską na terenie TPN można uprawiać na szlakach turystycznych oraz wyznaczonych szlakach narciarskich, m.in. w rejonie Doliny Goryczkowej i Kondratowej, na trasie z Kuźnic na Halę Gąsienicową oraz z Doliny Wyżniej Chochołowskiej na Rakoń.
Autorka/Autor: wini/b
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: gorillaimages/Shutterstock