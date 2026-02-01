Tatry zasypane śniegiem Źródło: TVN24

Zakaz wszedł w życie w niedzielę 1 lutego. Od teraz do końca lutego szlaki będą zamknięte od godziny 22 do 5 rano. Dotychczas w TPN obowiązywał jedynie zakaz wędrówek po zapadnięciu zmroku do świtu w okresie od 1 marca do 30 listopada.

Jak poinformował TPN, celem nowego przepisu jest ochrona nocnej aktywności dzikich zwierząt oraz poprawa bezpieczeństwa turystów.

W Tatrach wszedł w życie nocny zakaz poruszania się po szlakach (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: gorillaimages/Shutterstock

Obecność ludzi zaburza naturalne rytmy

"Noc to kluczowy czas aktywności wielu gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, jeleni i saren. Obecność ludzi na szlakach, nawet sporadyczna, zaburza ich naturalne rytmy" – wskazano.

Decyzję oparto na wynikach monitoringu ruchu turystycznego, które wskazują, że nocne wędrówki – mimo mniejszej skali niż w ciągu dnia – mają szczególnie niekorzystny wpływ na faunę.

PZL: czasem konieczne jest wyruszenie przed świtem

Ograniczenie popiera także środowisko alpinistyczne, jednak Polski Związek Alpinizmu (PZA) zaznacza, że nowe regulacje powinny uwzględniać specyfikę działalności taternickiej.

– Działalność związana z uprawianiem taternictwa powierzchniowego czy jaskiniowego wymaga często wyruszenia w góry jeszcze przed świtem. Bywa również tak, że panujące warunki lub logistyka wymuszają zakończenie akcji górskiej po godz. 22. Jesteśmy w tej sprawie w kontakcie z dyrekcją TPN i mamy nadzieję, że te uwarunkowania znajdą odzwierciedlenie w zarządzeniu – powiedział Piotr Xięski, wiceprezes PZA i przedstawiciel Komisji Tatrzańskiej.

PZA jednocześnie dostrzega problemy związane ze wzmożoną aktywnością turystów w godzinach nocnych w Tatrach i rozumie reakcję dyrekcji parku zmierzającą do ograniczenia negatywnego oddziaływania na funkcjonowanie dzikich zwierząt w obszarze chronionym.

275 kilometrów szlaków w Tatrach

TPN nie opublikował jeszcze w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzenia dyrektora w sprawie nowych ograniczeń, jednak informacja została zamieszczona na stronie internetowej parku oraz w mediach społecznościowych.

TPN przypomina również o innych ograniczeniach sezonowych. Wiosną, od 1 marca do 15 maja, w związku z tokami cietrzewi i głuszców obowiązuje nocne zamknięcie wybranych szlaków. Ponadto między 1 grudnia a 15 maja całkowicie zamknięte są niektóre odcinki ze względów ochronnych, m.in. Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka oraz odcinek Dolina Pięciu Stawów Polskich – Morskie Oko.

Do dyspozycji odwiedzających TPN pozostaje 275 kilometrów znakowanych szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności – od bardzo łatwych po bardzo trudne – wyposażonych w urządzenia asekuracyjne, takie jak łańcuchy, klamry i drabinki. Szlakami można wędrować indywidualnie lub z przewodnikiem; grupy zorganizowane oraz wycieczki z udziałem młodzieży szkolnej muszą być prowadzone przez uprawnionych przewodników tatrzańskich.

W ostatnich latach wyraźnie rośnie zainteresowanie sportami zimowymi. Coraz więcej turystów przemieszcza się po Tatrach na nartach, a szczególną popularnością cieszy się skituring. Turystykę narciarską na terenie TPN można uprawiać na szlakach turystycznych oraz wyznaczonych szlakach narciarskich, m.in. w rejonie Doliny Goryczkowej i Kondratowej, na trasie z Kuźnic na Halę Gąsienicową oraz z Doliny Wyżniej Chochołowskiej na Rakoń.

