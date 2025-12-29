Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Niebezpieczna sytuacja w Tatrach. Dzieci chciały zjechać na jabłuszkach

tatry
Dzieci chciały zjechać z Koziego Wierchu na jabłuszkach
Źródło: Instagram / Dariusz Kosta
Dwoje dzieci z opiekunem weszło na Kozi Wierch w Tatrach, a następnie usiłowało zjechać z niego na tzw. jabłuszkach. Od niebezpiecznego pomysłu odwiódł je świadek. Opiekun młodych turystów miał twierdzić, że sytuacja jest pod kontrolą, a w plecaku ma 100-metrową linę.

Dariusz Kosta opublikował nagranie ze zdarzenia w mediach społecznościowych w niedzielę. Na mężczyznę z dwójką dzieci natknął się na Kozim Wierchu, szczycie wznoszącym się 2291 m n.p.m.

Na krótkim filmie widać, jak dwójka dzieci na plastikowych jabłuszkach siedzi na zboczu góry i jest gotowa do zjazdu. Przez podłożoną muzykę nie słychać rozmowy, jednak na następnym ujęciu cała rodzina schodzi po stromym zboczu na nogach, trzymając sanki w ręce.

"Obrażenia albo śmierć"

Film udostępnił między innymi profil Tatry Official. "Gdyby (dzieci – red.) ruszyły szybciej, nic by ich nie zatrzymało. Na twardym firnie bez odpowiedniego sprzętu nie da się skutecznie hamować, prędkość rośnie błyskawicznie, a na dole są skały. Efekt? Poważne obrażenia… albo śmierć" – czytamy we wpisie.

Jak podają autorzy, ojciec dzieci stał około 30 metrów wyżej. Miał twierdzić, że dla bezpieczeństwa ma w plecaku 100-metrową linę. "W takiej sytuacji to jednak tylko iluzja bezpieczeństwa, a nie realne rozwiązanie" – komentują internauci.

"Narażają dzieci na olbrzymie niebezpieczeństwo"

- Wydaje się, że rodzice powinni dbać o swoje dzieci i ich bezpieczeństwo. Pewnie ci rodzice, którzy wychodzą z tymi sankami i jabłuszkami chcą zrobić dziecku dobrze, niestety nie mają wyobraźni, nie mają wiedzy na temat niebezpieczeństw górskich. Chcąc zrobić dobrze, narażają dzieci na olbrzymie niebezpieczeństwo - skomentował Maciej Bielawski, przewodnik tatrzański.

Wśród głównych zagrożeń wymienia stromy teren, śliski śnieg, oblodzone zbocza i łatwość w poślizgnięciu się, nawet dla osób przygotowanych do wyprawy. - Zdarza się, że ludzie idący w rakach ślizgają się i spadają kilkaset metrów - zauważa. Jak dodaje, sama obecność osób z jabłuszkami w Dolinie Pięciu Stawów Polskich jest "skandaliczna".

Klatka kluczowa-125920
Dzieci chciały zjechać z Koziego Wierchu na jabłuszkach
Źródło: Instagram / Dariusz Kosta

Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że obecnie warunki w Tatrach wymagają ostrożności i sprzętu. "Na szlakach pojawiła się warstwa świeżego śniegu, która przykryła starszy, twardy i ubity śnieg, zasłaniając miejsca oblodzone oraz wystające kamienie i korzenie. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ miejscami jest bardzo ślisko. Dodatkowym utrudnieniem są silne podmuchy wiatru, zwłaszcza w partiach graniowych. Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) oraz umiejętność posługiwania się nim" - czytamy w komunikacie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Anna Winiarska /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Dariusz Kosta /Instagram

Udostępnij:
Czytaj także:
Sklejka objęta embargo trafiła do Polski
Sklejka była z Rosji i Białorusi, w dokumentach wpisano Kazachstan
Trójmiasto
"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI
"Prawilne Polki" i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI
Michał Istel
Wybrano przebieg Drogi Czerwonej
Wybrano przebieg Drogi Czerwonej
BIZNES
Imani Smith
Imani Smith nie żyje. Dziecięca gwiazda musicalu "Król lew" zaatakowana w domu nożem
Świat
Przez granicę przeleciały balony
Wleciało kilkadziesiąt, do tej pory znaleziono 18. "Świąteczne" balony przemytnicze
Białystok
Okręgowa Straż Pożarna North Metro
Samolot sam zmienił trasę lotu i wylądował. Pierwszy taki przypadek
Ciekawostki
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
METEO
imageTitle
Anthony Joshua ranny w wypadku. Dwie osoby nie żyją
EUROSPORT
Puma Nubia w śląskim ogrodzie zoologicznym
Mieszkał z pumą Nubią. Został prawomocnie skazany
Katowice
Zawieja śnieżna
Aż drugi stopień alarmów przed zawiejami i zamieciami
METEO
plyty
Najlepsza muzyka roku 2025. Co nas zachwyciło?
Zespół autorów
Martyna Nowosielska-KrassowskaEstera Prugar-WójcickaTomasz-Marcin WronaMonika Majdak
shutterstock_1486368248
Badanie, które może zapobiec największej stracie. Naukowcy odkrywają sekret łożyska
Zdrowie
Pożar budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Pożar budynku ZUS, ewakuowano 80 osób
Trójmiasto
Wypadek w miejscowości Ligówko
Czołowe zderzenie na lokalnej drodze. Kierująca zginęła, troje rannych
WARSZAWA
imageTitle
Jeden bilet, ponad dwudziestu chętnych. Rekordowe zainteresowanie mundialem
EUROSPORT
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Przechodzień zaatakowany maczetą. Żołnierz usłyszał zarzut
WARSZAWA
WHO
Porozumienie pandemiczne, mniej zgonów, więcej szczepień. Bilans WHO za 2025 rok
Piotr Wójcik
Pięcioraczki Dionne w 1938 roku
Nie żyje ostatnia ze słynnych sióstr. Odebrane rodzicom pięcioraczki były pokazywane publiczności
Świat
Za kradzież z włamaniem 36-latkowi grozi do 10 lat więzienia
W Wigilię włamał się do domu i zabrał worki z pieniędzmi. Ponad milion złotych
Trójmiasto
Rozansko (3)
Nowe złoże gazu. Rusza wydobycie
BIZNES
przenośnik narciarski ruchomy chodnik na stoku narciarskim zima shutterstock_2522298501
Pięciolatek zmarł na taśmie do transportu narciarzy
Świat
imageTitle
Rodzinna tragedia podczas wakacji. Odnaleziono ciało
EUROSPORT
Ustawiane są znicze
18-latek stracił życie przed dyskoteką. Kolega: nadal nie dowierzam
Białystok
shutterstock_2556416827
Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat
BIZNES
Za niektórymi z tych gatunków wyjątkowo udany rok. Inne napotkały spore problemy
Europa straciła pierwszego motyla, ale dziura ozonowa zamknęła się wyjątkowo wcześnie
Agnieszka Stradecka
Auto dachowało w wodzie
Auto dachowało w rzece, kierowca uciekł
Lublin
shutterstock_2366570131
Zapłacą więcej. "Bezprecedensowa" skala
BIZNES
Milionowy narkobiznes w sieci rozbity przez CBZC
Rozbity narkobiznes, 12 osób w areszcie. Wśród zatrzymanych są lekarz i ksiądz
Lublin
Do starć policji z bojownikami Państwa Islamskiego doszło w tureckiej prowincji Yalova
Starcia policji z dżihadystami. Trzech funkcjonariuszy nie żyje
Świat
Zatrzymany 36-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Spłonęły trzy kontenery. 36-latek usłyszał zarzut
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica