Głowica przeciwpancerna przy szkole, pocisk artyleryjski w centrum miasta

Piątek jest 422. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przed spotkaniem w Ramstein przekazał, że wszystkie państwa Sojuszu zgadzają się co do tego, by Ukraina została członkiem NATO. Administracja wojskowa Kijowa powiadomiła, że w nocy z czwartku na piątek siły ukraińskie zestrzeliły rosyjskie drony lecące w stronę stolicy. "Po 25 dniach ciszy stolica Ukrainy doświadczyła kolejnego ataku powietrznego ze strony wroga. Z kierunku północnego państwo terrorysta wysłało drony" - podało ukraińskie wojsko. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.