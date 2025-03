Dzieci zostały same w domu. Na podłodze były ślady krwi

Jak przekazał Paweł Klimek, oficer prasowy tarnowskiej policji, zgłoszenie wpłynęło w niedzielę przed godziną 20. - W tle była również krew rozlana w mieszkaniu. W mieszkaniu nie było opiekunów – powiedział policjant. Dzieci - w wieku 3 i 4 lat oraz dwoje 10-miesięcznych niemowląt - były same.

Funkcjonariuszy zawiadomiła rodzina dzieci, która przyszła w odwiedziny. – Faktycznie, kiedy patrol przyjechał na miejsce stwierdził, że wokół domu są ślady, które mogły być krwią. Po jakimś czasie do mieszkania przyszedł mocno nietrzeźwy ojciec, miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Miał ranę głowy, z której sączyła się krew. – Na miejsce wezwano ratowników medycznych, którzy opatrzyli mężczyznę i zabrali go do szpitala.