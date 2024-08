Pijany motocyklista podczas ucieczki utknął między radiowozem a skrzynką energetyczną

Bez tablic rejestracyjnych i tylnego oświetlenia, za to z ponad promilem alkoholu w organizmie 30-latek uciekał przed policjantami w Sułkowicach (Małopolska). Kierujący motocyklem typu cross został zatrzymany po pościgu, gdy utknął między radiowozem a skrzynką energetyczną. Mężczyzna odpowie przed sądem.

Do pościgu za motocyklem typu cross doszło w sobotę (10 sierpnia) około godziny 22 w nocy, a zaczęło się od tego, że w Sułkowicach (powiat myślenicki) mundurowi zauważyli jednoślad, który nie posiadał tablic rejestracyjnych i tylnego oświetlenia.

Pomimo że mundurowi próbowali zatrzymać kierującego do kontroli, ten rzucił się do ucieczki.

Pościg za pijanym motocyklistą

Do pościgu doszło w Sułkowicach (Małopolska)

Uciekinier, którym okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu suskiego, został zatrzymany. Był pijany - badanie wykazało u niego ponad promil alkoholu w organizmie. Co więcej, nie miał on uprawnień do kierowania motocyklem.