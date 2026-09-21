Kraków Znaleźli dwie postrzelone osoby. Jedna zmarła w szpitalu Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Bukowno. 52-latek postrzelił dwie osoby Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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O śmierci 44-latka, pierwsze poinformowało RMF FM. - Potwierdzam te doniesienia. Mężczyzna zmarł dzisiaj w szpitalu - mówi tvn24.pl asp. Bartosz Izdebski z biura prasowego małopolskiej policji.

44-latek trafił do placówki w niedzielę. Został przetransportowany śmigłowcem. Jak informowała wcześniej policja, mężczyzna został postrzelony w rękę i stracił dużo krwi.

To jedna z dwóch osób, które trafiły w niedzielę do lecznicy po postrzale w Bukownie koło Olkusza. - Jeśli chodzi o drugiego poszkodowanego, to nie mamy informacji, by jego życiu coś zagrażało - dodał policjant.

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Po obławie zatrzymali 52-latka

Do zdarzenia doszło około godziny 17 przy tamtejszym lasku. Najpierw znaleziono 36-latka z raną postrzałową nogi, a kilka minut później znaleziono niedaleko 44-latka postrzelonego w rękę.

Ruszyła obława. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali podejrzanego 52-latka. Wiadomo, że to mieszkaniec tej samej miejscowości. Przyznał się do postrzelenia dwóch mężczyzn. - Mężczyzna nie został jeszcze doprowadzony do prokuratury - przekazał asp. Izdebski.

Teraz śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Lżej ranny mężczyzna zeznał, że poszkodowani nie znali napastnika, zauważyli go dopiero jak strzelał do nich z lasu. Śledczy biorą jednak pod uwagę różne możliwe okoliczności tego zdarzenia.

Według nieoficjalnych informacji, strzały padły z broni czarnoprochowej, a powodem strzelaniny mogła być sprzeczka między mężczyznami.