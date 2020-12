Po pożarze znaleźli ciała dwóch osób. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa

"Musimy reglamentować informacje"

Postepowanie jest prowadzone pod kątem zabójstwa. - To efekt wstępnej oceny materiału dowodowego. To, co udało się nam ustalić, pozwoliło na taką kwalifikację. Trwają intensywne czynności, więc w tej chwili musimy reglamentować informacje – powiedziała Łuczyńska.

Jedną z ofiar właściciel domu

Według nieoficjalnych ustaleń reporterki TVN24 Małgorzaty Marczok, osoby, które zginęły w pożarze, to właściciel budynku i jego krewna, mieszkająca w domu obok. – W budynku znajdował się też młodszy mężczyzna. Mieli oni zostać pobici, związani, a dom miał zostać podpalony. Młodszemu mężczyźnie udało się uciec i to on wezwał policję i straż – relacjonowała Marczok. Dodała również, że policja oficjalnie nie potwierdza tych informacji, tłumacząc to tajemnicą śledztwa.