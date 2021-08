Sąsiedzi słyszeli krzyki, z okna miały lecieć różne przedmioty. Tak pijani rodzice opiekowali się czteromiesięczną córką

Grozi im nawet więzienie

Sprawa opieki przez nietrzeźwych rodziców zostanie przekazana do sądu rodzinnego, który podejmie dalsze decyzje. Jeżeli okaże się, że swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem, stworzyli realne zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka, może im grozić kara pozbawienia wolności nawet do pięciu lat. Za znieważenie funkcjonariusza groizi z kolei do dwóch lat.