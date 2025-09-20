Logo strona główna
Kraków

Sprawa "Skóry". "Poniżające, odzierające z godności". Robert Janczewski będzie walczyć o gigantyczne odszkodowanie

Robert Janczewski
Łukasz Frątczak: Piotr Janczewski wciąż nosi piętno mordercy
Źródło: TVN24
Robert Janczewski, uniewinniony w głośnej sprawie "Skóry", domaga się zadośćuczynienia za piekło, którego doświadczył - mówił w TVN24 Łukasz Frątczak. Mecenas Janczewskiego Łukasz Chojniak będzie domagał się w jego imieniu 22,5 miliona złotych zadośćuczynienia za areszt i proces.

Sprawa "Skóry" to jedna z najgłośniejszych w Polsce historii kryminalnych. We wrześniu 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że oskarżony przez prokuraturę Robert Janczewski zabił Katarzynę Z., zbezcześcił jej zwłoki, a następnie wyrzucił je do rzeki. Janczewski został skazany na dożywocie. W październiku ubiegłego roku Sąd Apelacyjny w Krakowie uniewinnił mężczyznę.

Janczewski - zanim zapadł wyrok - ponad siedem lat spędził w areszcie. - Został osadzony w celi dla niebezpiecznych, miał kilka razy dziennie kontrolę, miał zakaz kontaktu z rodziną. Z nikim nie mógł utrzymywać kontaktu, nawet z matką - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Łukasz Frątczak.

Dziennikarz TVN24 napisał, że mecenas Łukasz Chojniak będzie domagał się 22,5 miliona złotych zadośćuczynienia za wieloletni areszt i proces, który zakończył się prawomocnym uniewinnieniem jego klienta.

- To zadośćuczynienie za piekło, którego doświadczył Janczewski - stwierdził Frątczak.

pc

Ślady na duszy

W areszcie Janczewski był poddawany poniżającym, odzierającym z godności badaniom (medycznym - red.) - kontynuował dziennikarz TVN24. - Możemy mówić, że to siedem lat aresztu, ale też nie można zapominać o tym, co ten człowiek przeżył, zanim został aresztowany - podkreślił.

Piętno zabójcy

Frątczak zauważył, że Janczewski wciąż nosi piętno zabójcy i pozostanie z tym niezasłużonym piętnem do końca życia. - Do dziś są ludzie, którzy nie wierzą, że jest niewinny - ocenił rozmówca TVN24 i dodał: - Jestem dziennikarzem TVN24 od 19 lat, ale takiej sprawy sądowej jeszcze nie widziałem. To było kuriozum.

Robert Janczewski
Robert Janczewski
Źródło: TVN24

Rozmówca TVN24 przypomniał, że sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami, a w opinii Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który uniewinnił mężczyznę, nie było wystarczających dowodów świadczących o jego winie.

- Prokurator poprosił, to sąd (okręgowy) skazał - mówił Frątczak. Nawiązując do reportażu "Ślady na duszy", dziennikarz powiedział, że jego autorzy chcieli pokazać to, co do tej pory było ukryte. - Jak wyglądało samo śledztwo i proces, zanim to trafiło do apelacji - mówił dziennikarz TVN24.

"To, jaki koszmar przeszedł ten człowiek, trudno jest opisać"
"To, jaki koszmar przeszedł ten człowiek, trudno jest opisać"

Dodał, że Janczewski, aresztowany w 2017 roku, "był na celowniku policji praktycznie od początku sprawy". - Można sobie zadać pytanie, dlaczego - mówił. Przypomniał, że Janczewski po raz pierwszy został zatrzymany i przesłuchany w marcu 2000 roku i od tamtego czasu, do czasu wtrącenia do aresztu, był wielokrotnie przesłuchiwany. Był również podsłuchiwany i inwigilowany.

Robert Janczewski został skazany w lutym 2022 roku
Robert Janczewski został skazany w lutym 2022 roku
Źródło: TVN24

Jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki

Szczątki Katarzyny Z., a w zasadzie skóra z jej tułowia, zostały wyłowione z Wisły pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Media okrzyknęły sprawę, tytułując ją "Skóra". Sprawa nie została prawomocnie rozwiązana i do tej pory nie wiadomo, kto jest zabójcą.

Frątczak, mówiąc o popełnionych błędach w czasie procesu i od samego początku jego "ukierunkowaniu" na jedną osobę, ocenił, że "nigdy się już nie dowiemy, co się stało w listopadzie 1998 roku".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: tas/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

