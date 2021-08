18-letni kierowca wyprzedzał na pasach, rowerzystki zatrzymały się w ostatniej chwili

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia w miejscowości Smogorzów, w gminie Stopnica na drodze krajowej nr 73. Na nagraniu udostępnionym we wtorek przez świętokrzyską policję widać, jak dziewczynki powoli wjeżdżają na przejście, gdy nagle zza przepuszczającego je samochodu, z dużą prędkością wyjeżdża osobowy opel. Tylko dzięki temu, że rowerzystki szybko się zatrzymały, nie doszło do potrącenia. Kierowca odjechał, ale dzięki nagraniu z wideorejestratora policjantom udało się do niego dotrzeć.