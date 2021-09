Wybuch w zakładach zbrojeniowych. Śledztwo prokuratury

Do wybuchu doszło 8 września. - To miejsce, w którym teoretycznie nie powinno się już nic stać. To jest dla nas niezrozumiałe. To wielka tragedia, jesteśmy w szoku - mówił wówczas Stanisław Głowacki, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w zakładach zbrojeniowych Mesko.