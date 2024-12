Zespół śledczy do zbadania gospodarności, legalności i zasadności działań podejmowanych w latach 2015-2023 przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe został powołany w krakowskiej prokuraturze przez Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka. W skład zespołu weszło czterech prokuratorów, a na jego kierownika powołano zastępcę Prokuratora Regionalnego w Krakowie, prok. Jana Kościsza.

Jak poinformował rzecznik PK prok. Przemysław Nowak we wtorkowym komunikacie, przedmiotem prac zespołu będą w szczególności działania dyrektora generalnego LP, dyrektorów regionalnych dyrekcji oraz innych funkcjonariuszy publicznych i osób zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie, związane z zarządzaniem gruntami i innymi nieruchomościami oraz majątkiem pozostającym w dyspozycji Lasów Państwowych.

- Zespół dokona również ustaleń i karnoprawnej oceny w zakresie prawidłowości nadzoru nad Lasami Państwowymi ze strony ministra właściwego do spraw środowiska - wskazał rzecznik Prokuratury Krajowej.

Nieprawidłowości w Lasach Państwowych. Przykłady

Jak zaznaczył rzecznik, zespół będzie właściwy do prowadzenia wszystkich postępowań dotyczących nieprawidłowości w Lasach Państwowych w latach 2015-2023. W tym celu przejmie do dalszego prowadzenia śledztwa już prowadzone w tym zakresie w innych jednostkach prokuratury. Ponadto zadaniem zespołu będzie przyjmowanie i rozpoznawanie nowych zawiadomień dotyczących działalności Lasów Państwowych.

Do 2023 roku Lasami Państwowymi rządzili politycy prawicy, w szczególności związani z Suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry .

W czerwcu br. Lasy Państwowe po audycie przeprowadzonym w gospodarstwie poinformowały o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia wobec 11 osób, w tym b. szefa LP Józefa Kubicy, w związku z wydaniem w latach 2020-2023 ponad 26 mln zł na działania medialne promujące polityków środowiska Suwerennej Polski.

Według wyników audytu przeprowadzonego w LP w latach 2020-2023 wydano 26 249 483,37 zł na rzecz "mediów prawicowo-katolickich" . W 2020 roku na ten cel wydano ponad 1,3 mln zł z umów z Centrum informacyjnym LP (CILP), oraz 32 tys. zł z umów z jednostkami LP. W 2021 było to 1,94 mln zł z CILP, oraz 17 tys. zł z umów z jednostkami LP, w 2022 roku 2,29 mln zł z CILP oraz blisko 6 mln zł z umów z jednostkami LP, a w 2023 roku - ponad 10,3 mln zł z CILP oraz ponad 4,2 mln zł z umów z jednostkami LP.

Do prokuratury trafiło też doniesienie ws. wsparcia Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży przez jednostki Lasów Państwowych , głównie z terenu Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku, na łączną kwotę ponad 733 tys. zł. Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała mówił wtedy, że chodzi o "zorganizowaną grupę przestępczą, która wyprowadzała majątek Lasów Państwowych".

Z kolei w marcu Lasy Państwowe informowały o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez siedem osób w związku z zamówieniem 2 tys. bilbordów, które miały być ustawione na terenach leśnych. Dyrektor LP oceniał wtedy, że doszło do naruszenia prawa zamówień publicznych, a "cała akcja to książkowy przykład niegospodarności".