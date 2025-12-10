Śmiertelne postrzelenie seniorki. Zatrzymany 92-latek

Gmina Ropa w powiecie gorlickim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował tvn24.pl podkom. Gustaw Janas, oficer prasowy gorlickiej policji, w środę około godziny 13.10 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o postrzeleniu kobiety na jednej z prywatnych posesji w gminie Ropa.

Zatrzymano 92-latka

- Pomimo udzielonej pomocy 80-letnia mieszkanka gminy zmarła. W związku ze zdarzeniem został zatrzymany 92-letni mężczyzna - powiedział Janas.

Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Teren zdarzenia został odgrodzony przez mundurowych.

- Na miejsce udali się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie celem udzielenia wsparcia w czynnościach - dodał rzecznik gorlickiej policji.

Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował lokalny portal gorlice24.pl.

OGLĄDAJ: TVN24 HD