Śmiertelne postrzelenie seniorki. Zatrzymany 92-latek

Jak poinformował tvn24.pl podkom. Gustaw Janas, oficer prasowy gorlickiej policji, w środę około godziny 13.10 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o postrzeleniu kobiety na jednej z prywatnych posesji w gminie Ropa.
Zatrzymano 92-latka
- Pomimo udzielonej pomocy 80-letnia mieszkanka gminy zmarła. W związku ze zdarzeniem został zatrzymany 92-letni mężczyzna - powiedział Janas.
Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Teren zdarzenia został odgrodzony przez mundurowych.
- Na miejsce udali się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie celem udzielenia wsparcia w czynnościach - dodał rzecznik gorlickiej policji.
Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował lokalny portal gorlice24.pl.
Autorka/Autor: bp/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock