"Zaatakował policjantów nożem kuchennym". Zarzuty i areszt dla 43-latka

43-letni mężczyzna trafił do aresztu w związku z napaścią na policjantów. Patrol zjawił się w jego domu w związku ze zgłoszoną awanturą. Wówczas mieszkaniec Radogoszczy (Małopolska) miał rzucić się na mundurowych z nożem kuchennym w ręce.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zostali zaatakowani przez awanturującego się 43-latka. W ręku trzymał on nóż kuchenny i wykrzykiwał do policjantów, że zrobi im krzywdę, jak tylko do się niego zbliżą. Próbował też zaatakować jednego z interweniujących funkcjonariuszy. Policjanci wytrącili mu nóż z ręki, następnie obezwładnili agresora - informuje rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.