Akcja służb na cmentarzu, mężczyzna wpadł do grobu
W niedzielę (10 maja) przed godziną 16 do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroninie, którzy akurat przebywali w jednostce, przybiegła kobieta, informując o tym, że na miejscowym cmentarzu mężczyzna wpadł do grobu. Miała załamać się pod nim płyta betonowa na grobowcu.
Druhowie pojechali na miejsce. Za pomocą drabiny ewakuowali mężczyznę, a następnie przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, po czym zabezpieczyli grobowiec.
Policja wyjaśnia okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia.
