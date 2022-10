Po tragedii w Tarnowie. Zapowiedź zmian w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy

Wkrótce do Sejmu ma trafić nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Będzie ona między innymi zakładać większe wsparcie dla ofiar agresji. Kobieta, której ciało zostało znalezione w piątek w mieszkaniu w Tarnowie, wnioskowała wcześniej o Niebieską Kartę. - Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania prosi wojewodę o pilne przekazanie danych na temat pomocy udzielonej rodzinie oraz przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowania instytucji - informuje wydział prasowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dla osób doświadczających przemocy w Polsce nadal procedura Niebieskiej Karty jest często jedyną możliwością. - Jej duża zaletą jest, że może ona zostać założona bez wniosku osoby doświadczającej przemocy, a czasem nawet wbrew woli tej osoby i to jest istotne, bo osoby często obawiają się o swoje życie i zdrowie. Uważają, że jeśli zaczną jakąkolwiek drogę prawną ze sprawcą przemocy, to to im nie pomoże, tylko odbije się negatywnie - mówi prawniczka z Centrum Praw Kobiet w Krakowie Natalia Gajecka.

"Po powzięciu informacji o zabójstwie, Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania wystąpiło do nadzorującego procedurę Niebieskie Karty w Tarnowie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o pilne przekazanie danych nt. pomocy udzielonej rodzinie oraz przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowania instytucji w sprawie. W zależności od uzyskanych wyjaśnień oraz wyników kontroli, podejmowane będą dalsze działania" - poinformował wydział prasowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jednocześnie zastrzegł: "Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie jest resortem właściwym do nadzorowania postępowań Policji i prokuratury w sprawie przestępstw, nawet jeśli popełniane są one przeciwko osobom doznającym przemocy w rodzinie".