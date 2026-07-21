Kraków Wagony wpadły do Popradu. Przywrócono ruch kolejowy

Pociąg wpadł do Popradu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PLK S.A.

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Jak przekazały PKP Polskie Linie Kolejowe, przez naprawiony odcinek przejechał już pierwszy pociąg.

Przywrócenie ruchu było możliwe po zakończeniu intensywnych prac prowadzonych przez służby techniczne – poinformowały na platformie X PKP PLK. W ciągu minionej doby na miejscu pracowała podbijarka torowa oraz pociąg sieciowy, który wyregulował sieć trakcyjną. Wcześniej wymieniono wszystkie uszkodzone podkłady i szyny na odcinku około jednego kilometra.

Nowe podkłady i wymiana toru po wykolejeniu pociągu w pobliżu Wierchomli Źródło zdjęcia: PLK S.A.

Wagony wciąż są w rzece

Prace naprawcze prowadzono nieprzerwanie od piątku, kiedy na odcinku Wierchomla-Piwniczna wykoleił się pociąg towarowy. W wyniku zdarzenia część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad.

Jak wyjaśniła Anna Majewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, choć ruch pociągów został przywrócony, to w nurcie Popradu nadal zalegają dwa puste wagony oraz kolejny, który częściowo znalazł się w wodzie. Będą one sukcesywnie wydobywane, ale te prace nie będą miały wpływu na zaplanowany ruch pociągów.

Okoliczności wykolejenia wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która przygotuje raport dotyczący przyczyn zdarzenia.

Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla-Piwniczna (zdjęcie z 17 lipca) Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP