Policja zatrzymała 40-latka podejrzewanego o pedofilię

Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego oświęcimskiej policji w poniedziałek po południu. Dotyczyło mężczyzny, który miał napastować w miejscu publicznym 10-latkę.

"Z relacji zgłaszających wynikało, że w chwili, gdy ruszyli z pomocą dziewczynce, mężczyzna zbiegł" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Policjanci na podstawie opisu i zdjęcia mężczyzny ustalili jego tożsamość. Kilkadziesiąt minut później 40-letni mieszkaniec Oświęcimia został zatrzymany. Miał 2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

"W tej sprawie wszczęte zostało postępowanie, w związku z podejrzeniem dokonania innej czynności seksualnej wobec małoletniego dziecka" - przekazała małopolska policja.

Art. 200. [Seksualne wykorzystanie małoletniego] § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Kodeks karny

Mężczyzna został zatrzymany Źródło: Małopolska policja