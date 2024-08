Pijany wiózł quadem 10-letniego syna

Pijany ojciec wiózł syna

Policjanci wezwali jadących do zatrzymania. Gdy do nich podeszli, poczuli woń alkoholu. 30-latek miał go w organizmie 2,5 promila. Nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami. - Mężczyzna został zatrzymany, a 10–latek został oddany pod opiekę matki – powiedziała Jurecka.

Rzeczniczka poinformowała, że 30-latek jest podejrzewany o narażenie życia lub zdrowia syna. Grozi za to do pięciu lat więzienia. - Odpowie również za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności oraz co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi – powiedziała.