Nie było wolnej karetki, kobieta zasłabła na ulicy i zmarła. Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu (Małopolska) bada sprawę śmierci 65-letniej kobiety. W poniedziałek zasłabła na ulicy, nie było wolnej karetki. Zanim dotarł do niej śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, kobieta zmarła.

Jak podaje prokuratura, śledczy ustalają, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci.

Na miejsce przybył personel miejscowej przychodni, który rozpoczął reanimację. Dotarli także strażacy. Zabezpieczyli lądowanie śmigłowca LPR, który przyleciał ok. 10:30. Akcja ratowników zakończyła się jednak niepowodzeniem. 65-latka zmarła kilka minut po godz. 11.

Śledztwo prokuratury

- W czwartek przeprowadzona została sekcja. Czekamy na jej wyniki. Obiektywną okolicznością jest, że nie dojechała karetka. Faktem jest też śmierć kobiety – poinformował w piątek zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka. Jak dodał, przedmiotem postępowania jest sprawdzenie, czy to, iż karetka nie przyjechała, miało bezpośredni wpływ na zgon kobiety.

W Oświęcimiu dzień później doszło do podobnej sytuacji. Lokalny portal informacyjny faktyoswiecim.pl podał, że na ulicy - kilkaset metrów od szpitala - zasłabła 85-letnia kobieta. Do lecznicy przewieźli ją strażacy. Wspierał ich lekarz z LPR ze śmigłowca, który wylądował na oświęcimskiej ulicy. Kobieta w porę trafiła do szpitala.