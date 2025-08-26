Awaria urządzeń sterowania ruchem. Duże opóźnienia pociągów

Do awarii urządzeń sterowania ruchem doszło we wtorek rano na stacji w Miechowie. Jak podały Polskie Linie Kolejowe S.A., pasażerowie kolei liczyć muszą się ze sporymi opóźnieniami pociągów kursujących na trasie od Krakowa w kierunku północnym.
Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK przekazał, że wprowadzone zostały zastępcze procedury sterowania ruchem pociągów.
- Wiąże się to z możliwymi opóźnieniami w odjazdach i przyjazdach na stacji i linii kolejowej nr 8, na odcinku Kraków Główny - Miechów - Tunel - powiedział Hamarnik.
Kilkugodzinne opóźnienia
Aktualną sytuację można sprawdzać na stronie portalpasażera.pl. Jak wynika z danych na stronie, pociągi opóźnione są nawet o trzy godziny.
Na miejsce skierowano techników, którzy zajmują się usunięciem usterki. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
