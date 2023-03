Nie miał ważnego paszportu, dwa razy zawracali go z przejść granicznych. "Z impetem usiłował wjechać na Ukrainę", w końcu poszedł pieszo

Jak poinformował w czwartek PAP rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz do zdarzenia doszło w środę na odcinku polsko-ukraińskiej granicy ochranianym przez funkcjonariuszy z placówki w Medyce. Zmagania cudzoziemca zarejestrował system wykorzystywany do ochrony granicy państwowej. - Operatorzy systemu otrzymali alarm o nietypowych manewrach samochodu w rejonie granicy. Najpierw auto przemieszczało się wzdłuż pasa drogi granicznej, gdzie i wejście i wjazd są zabronione, a następnie z impetem usiłował wyjechać na Ukrainę . Jednak niskie podwozie osobówki skutecznie uniemożliwiło manewr - relacjonował ppor. Zakielarz. Działania obcokrajowca były monitorowane przez operatorów, którzy na miejsce wezwali patrole Straży Granicznej.

Straż Graniczna: porzucił auto i wraz ze swoim psem przekroczył granicę

- W międzyczasie mężczyzna porzucił auto i wraz ze swoim psem przekroczył granicę. Tam, po sygnale od polskiej strony, czekali na niego już ukraińscy mundurowi, którzy zatrzymali cudzoziemca i z powrotem przekazali do Polski - powiedział rzecznik BiOSG. Jak się okazało, zdeterminowany obcokrajowiec to obywatel jednego z krajów Unii Europejskiej. Mężczyzna wcześniej usiłował już przekroczyć granicę przez przejścia w Korczowej i Medyce, ale nie miał ważnego paszportu, więc był zawracany przez strażników granicznych. Zakielarz dodał, że ostatecznie cudzoziemiec przyznał się do nielegalnego przekroczenia granicy. Został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych i skierowany do Polski.