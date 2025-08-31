Ludzie w Tatrach nie wiedzą, dokąd idą. Czy to można zmienić?

Kluczowe fakty:

Turyści, których spotkaliśmy w szczycie tatrzańskiego sezonu letniego, czyli w długi sierpniowy weekend na Zawracie i Świnicy często nie mieli pojęcia, że znajdą się w wysokogórskim trudnym terenie, wymagającym wspinania się z użyciem zakotwiczonych w skałach łańcuchów i drabinek.

Informacji o trudności szlaku nie znajdziemy na górskich drogowskazach, ale są za to łatwo dostępne w sieci.

- Kwestia oznaczania trudności szlaków pojawia się w dyskusjach, jednak do tej pory nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie takiego systemu w terenie. Skala trudności jest względna - tłumaczy Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.