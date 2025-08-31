Ludzie w Tatrach nie wiedzą, dokąd idą. Czy to można zmienić?

Kluczowe fakty:
- Turyści, których spotkaliśmy w szczycie tatrzańskiego sezonu letniego, czyli w długi sierpniowy weekend na Zawracie i Świnicy często nie mieli pojęcia, że znajdą się w wysokogórskim trudnym terenie, wymagającym wspinania się z użyciem zakotwiczonych w skałach łańcuchów i drabinek.
- Informacji o trudności szlaku nie znajdziemy na górskich drogowskazach, ale są za to łatwo dostępne w sieci.
- - Kwestia oznaczania trudności szlaków pojawia się w dyskusjach, jednak do tej pory nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie takiego systemu w terenie. Skala trudności jest względna - tłumaczy Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.
- Wybranie zbyt trudnego szlaku może grozić wystąpieniem blokady psychomotorycznej. To rodzaj ataku paniki, który paraliżuje nasze ruchy.
W sierpniowy długi weekend Tatry odwiedzają chyba największe w letnim sezonie tłumy turystów. W tym roku w trzy dni Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pomogło 45 osobom. Głównymi przyczynami interwencji były urazy odniesione w wyniku upadku.