Jeden schował się pod kołdrą, drugi groził, że obleje policjantów kwasem

Do drzwi 60-latka z gminy Krzeszowice mundurowi zapukali w poniedziałek. Wcześniej uzyskali informację, że to właśnie tam ukrywa się poszukiwany mężczyzna, skazany na ponad osiem miesięcy więzienia na podstawie listu gończego i dwóch sądowych zarządzeń za czynną napaść na funkcjonariusza oraz znieważenie policjantów.

"Poszukiwany wciąż nie dawał za wygraną, uciekał policjantom po całym domu, a gdy zamknął się na klucz na piętrze budynku, to groził policjantom, że gdy tylko tam wejdą to obleje ich kwasem. Kryminalni zmuszeni byli wyważyć kolejne drzwi. Po wejściu do pomieszczenia 60-latek wylał w kierunku policjantów nieznaną ciecz, jednak w porę się odsunęli. Okazało się, że nie był to kwas, lecz woda" - podaje policja. 60-latka udało się obezwładnić i zatrzymać.