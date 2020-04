Pijany wjechał w radiowóz. "Miał objawy zakażenia koronawirusem"

Najpierw uderzył w radiowóz, potem uciekał przed policją, a na koniec rozbił się na drzewie. Kiedy policjanci go zatrzymali, okazało się, że jest pijany i ma objawy zakażenia koronawirusem.

"Miał duszności i objawy zakażenia"

Kierowca rzucił się do ucieczki a policjanci ruszyli za nim. - Po chwili uciekinier wjechał w boczną ulicę, kierując się pod prąd, po czym wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Mundurowi opuścili radiowóz i podbiegli do niego. Kierowca opierał się, nie chciał otworzyć drzwi, wobec czego policjanci zmuszeni byli siłą wyciągnąć go z pojazdu – relacjonuje Gleń. Jak dodaje, od kierowcy mocno czuć było alkohol.