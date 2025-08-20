Logo strona główna
Kraków

Zgłosiła, że syn przyniósł pocisk, w mieszkaniu miał cały arsenał

Policja poinformowała, że znalezione przedmioty "nie posiadają cech bojowych"
Zgłosiła, że syn przyniósł pocisk, w mieszkaniu był cały arsenał. Ewakuowali kamienicę
Źródło: KMP w Krakowie
Policjanci ewakuowali mieszkańców trzech kamienic na krakowskich Bronowicach po odnalezieniu w jednym z mieszkań arsenału broni i amunicji. Interweniowali po zgłoszeniu od kobiety, która powiedziała, że jej 23-letni syn przyniósł przedmiot przypominający pocisk.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację na temat zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Czytelnik poinformował nas, że jeden z młodych mieszkańców budynku przy ulicy Wernyhory w Krakowie odnalazł niewybuch, który przyniósł do domu.

Ewakuacja mieszkańców trzech kamienic

Młodszy brygadier Paweł Karpowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w rozmowie z dziennikarzami Kontaktu24 potwierdził zdarzenie. - We wtorek o godzinie 22.18 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań kamienicy przy ulicy Wernyhory znajduje się metalowa skrzynia, zawierająca prawdopodobnie niewybuch - przekazał.

Źródło: KMP w Krakowie

Na miejsce przybyli strażacy i policyjni kontrterroryści. Podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców kamienicy, w której znajdował się pocisk, a także dwóch sąsiednich kamienic. Mieszkania opuściło łącznie 15 osób, które znalazły schronienie w autobusie podstawionym przez MPK.

Źródło: KMP w Krakowie

Po zakończeniu czynności policyjny pirotechnik poinformował, że ładunek jest zneutralizowany. Wyniesiono pocisk z budynku. - O godzinie 2.40 akcja została zakończona i po decyzji policji, mieszkańcy mogli powrócić do swoich mieszkań - powiedział oficer prasowy krakowskiej straży pożarnej.

Mówił, że jest kolekcjonerem. Służby wezwała jego matka

Anna Wolak-Gromala z zespołu prasowego krakowskiej policji poinformowała nas, że autorką zgłoszenia była jedna z mieszkanek kamienicy, która poinformowała, że kilka dni wcześniej jej 23-letni syn przyniósł do mieszkania przedmiot przypominający pocisk. Wolak-Gromala podkreśliła, że w mieszkaniu znaleziono "również inne przedmioty przypominające broń oraz amunicję".

Źródło: KMP w Krakowie

Krakowska policja poinformowała w komunikacie, że znalezione przedmioty przypominające broń i amunicję "nie posiadają cech bojowych".

Źródło: KMP w Krakowie

Jak dodała, 23-latek został zatrzymany w pobliskim sklepie. - Mężczyzna tłumaczył się policjantom, że jest pasjonatem i kolekcjonerem militariów - powiedziała Wolak-Gromala. 23-latek mówił też, że jest członkiem grupy rekonstrukcyjnej.

Krakowska policja dodała w komunikacie, że jeden ze znalezionych przedmiotów "budził wątpliwości co do legalności jego posiadania", dlatego "został zabezpieczony i zostanie poddany badaniom". "Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji IV w Krakowie, a dalsze decyzje uzależnione będą od wyniku ekspertyzy zabezpieczonego przedmiotu" - podkreśliła policja.

Autorka/Autor: bp, est/gp

Źródło: małopolska policja, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Krakowie

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica