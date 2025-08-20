Zgłosiła, że syn przyniósł pocisk, w mieszkaniu miał cały arsenał

Zgłosiła, że syn przyniósł pocisk, w mieszkaniu był cały arsenał. Ewakuowali kamienicę Źródło: KMP w Krakowie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację na temat zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Czytelnik poinformował nas, że jeden z młodych mieszkańców budynku przy ulicy Wernyhory w Krakowie odnalazł niewybuch, który przyniósł do domu.

Ewakuacja mieszkańców trzech kamienic

Młodszy brygadier Paweł Karpowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w rozmowie z dziennikarzami Kontaktu24 potwierdził zdarzenie. - We wtorek o godzinie 22.18 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań kamienicy przy ulicy Wernyhory znajduje się metalowa skrzynia, zawierająca prawdopodobnie niewybuch - przekazał.

23-latek tłumaczył, że jest kolekcjonerem Źródło: KMP w Krakowie

Na miejsce przybyli strażacy i policyjni kontrterroryści. Podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców kamienicy, w której znajdował się pocisk, a także dwóch sąsiednich kamienic. Mieszkania opuściło łącznie 15 osób, które znalazły schronienie w autobusie podstawionym przez MPK.

Policja poinformowała, że znalezione przedmioty "nie posiadają cech bojowych" Źródło: KMP w Krakowie

Po zakończeniu czynności policyjny pirotechnik poinformował, że ładunek jest zneutralizowany. Wyniesiono pocisk z budynku. - O godzinie 2.40 akcja została zakończona i po decyzji policji, mieszkańcy mogli powrócić do swoich mieszkań - powiedział oficer prasowy krakowskiej straży pożarnej.

Mówił, że jest kolekcjonerem. Służby wezwała jego matka

Anna Wolak-Gromala z zespołu prasowego krakowskiej policji poinformowała nas, że autorką zgłoszenia była jedna z mieszkanek kamienicy, która poinformowała, że kilka dni wcześniej jej 23-letni syn przyniósł do mieszkania przedmiot przypominający pocisk. Wolak-Gromala podkreśliła, że w mieszkaniu znaleziono "również inne przedmioty przypominające broń oraz amunicję".

23-latek tłumaczył, że jest kolekcjonerem Źródło: KMP w Krakowie

Krakowska policja poinformowała w komunikacie, że znalezione przedmioty przypominające broń i amunicję "nie posiadają cech bojowych".

Ewakuowano mieszkańców trzech kamienic Źródło: KMP w Krakowie

Jak dodała, 23-latek został zatrzymany w pobliskim sklepie. - Mężczyzna tłumaczył się policjantom, że jest pasjonatem i kolekcjonerem militariów - powiedziała Wolak-Gromala. 23-latek mówił też, że jest członkiem grupy rekonstrukcyjnej.

Krakowska policja dodała w komunikacie, że jeden ze znalezionych przedmiotów "budził wątpliwości co do legalności jego posiadania", dlatego "został zabezpieczony i zostanie poddany badaniom". "Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji IV w Krakowie, a dalsze decyzje uzależnione będą od wyniku ekspertyzy zabezpieczonego przedmiotu" - podkreśliła policja.