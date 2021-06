Na zakazie, przy przejściu dla pieszych i pod prąd. Tak wyprzedzał samochody i autobus

Film ze zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Jego autor, pan Robert, przekazał, że dotychczas nie zwracał uwagi na takie zachowania na drodze. Jak stwierdził, nagranie przesłał zainspirowany materiałem wyemitowanym w Faktach. - Obejrzałem mrożący krew w żyłach materiał, jak o mały włos samochód nie potrącił chłopca na hulajnodze i postanowiłem wysłać to nagranie do was i do policji - mówił internauta.