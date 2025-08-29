Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

W samochodzie było trzech mężczyzn, po wypadku dwaj uciekli

Wypadek w Krakowie
Kraków
Źródło: Google Earth
Policja dostała zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów na południu Krakowa. Gdy patrol przyjechał na miejsce, okazało się, że pojazdy znajdują się ponad 100 metrów od siebie. Jednym z nich podróżowało trzech mężczyzn, jednak na przyjazd policji zaczekał tylko jeden. Był pod wpływem alkoholu.

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. "Sprawcy przejechali na czerwonym świetle i uderzyli w skręcający pojazd. Uciekli z miejsca zdarzenia. Jedynie pasażer został, tak pijany, że nie udało mu się uciec. U poszkodowanych - pasażerka zabrana do szpitala, a kierujący cały i zdrowy" - napisał internauta.

Został tylko jeden

Informację o zdarzeniu potwierdził oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, mł. bryg. Paweł Karpowicz. Jak przekazał, służby dostały zgłoszenie o wypadku dwóch pojazdów osobowych na skrzyżowaniu ulic Telekiego i Turowicza 38 minut po północy w piątek.

Wypadek w Krakowie
Wypadek w Krakowie
Źródło: Nicolas/Kontakt24

- Po przyjeździe na miejsce straży okazało się, że pojazdy znajdują się w sporej odległości od siebie, stwierdzono odległość 130 metrów. Pojazdami podróżowało łącznie pięć osób. W pierwszym pojeździe trzech mężczyzn, chociaż po przyjeździe służb na miejscu pozostał jeden, pozostali oddalili się od pojazdu - relacjonuje strażak.

W drugim samochodzie jechali kobieta i mężczyzna. - Kobieta w wyniku poniesionych obrażeń trafiła do szpitala. Policja pracująca przy zdarzeniu ustaliła, że mężczyzna z pierwszego pojazdu był pod wpływem alkoholu - przekazał. Nie wiadomo jeszcze, czy mężczyzna, który pozostał w pojeździe, nim kierował. 

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: asz/wini/PKoz

Źródło: Kontakt24 / tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nicolas/Kontakt24

Udostępnij:
Czytaj także:
Katastrofa Mysliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Kilkadziesiąt sekund akrobacji i kula ognia. Nowe nagranie katastrofy
Polska
Pilne
Nowe dane o inflacji
BIZNES
mikrofony media prasa
Gala Medalu Wolności Słowa już dziś. Kto ma szansę na nagrodę
Polska
F-16
Piloci przed snajperami. Praca "najbardziej narażona na ryzyko"
Polska
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
"Na wyjaśnienie katastrofy F-16 na pewno będziemy musieli czekać miesiące"
WARSZAWA
imageTitle
Kolejna ekipa okradziona z rowerów. Straty liczy w setkach tysięcy euro
EUROSPORT
Zatrzymany 30-latek
Radiowóz dachował, kierowca uciekł. Został zatrzymany po dwóch dniach
Trójmiasto
samochody Lotus
Znana marka zapowiada zwolnienia. Na bruk trafi ponad 40 procent pracowników
BIZNES
Air Show w Radomiu (zdj. archiwalne)
Air Show odwołane, jest decyzja w sprawie biletów
WARSZAWA
imageTitle
Warto wygrywać. Cztery polskie kluby z szansami na miliony
EUROSPORT
Podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego major Maciej "Slab" Krakowian
Katastrofy polskich samolotów wojskowych
Polska
Ulewy, intensywne opady deszczu
Silny deszcz z burzami. Nie tylko upał będzie groźny
METEO
imageTitle
Fręch poszła za ciosem w Nowym Jorku. Jeden dzień, dwa zwycięstwa
EUROSPORT
shutterstock_2372820491
W powietrzu "nie ma miejsca na przypadek"
Polska
szkola dziecko plecak rodzic rodzice corka S shutterstock_1151079065
Dodatkowe pieniądze dla rodziców. ZUS przypomina o ważnym terminie
BIZNES
Łańcuch i toga sędziowska
"Jechał na CPN po piwo". Sędzia zawieszony za jazdę po alkoholu
Wrocław
AdobeStock_316182802
Ponad 27 stopni. Za nami najcieplejsza noc tego roku
METEO
WARSZAWA POSIEDZENIE RADY GABINETOWEJ
Duży spadek zaufania do Nawrockiego. Sondaż
Polska
Świątek
Pytania, które rozzłościły Świątek. "O co tutaj chodzi?"
EUROSPORT
Major Maciej "Slab" Krakowian
"Miałem poczucie, że rozmawiam z kimś wielkim"
Polska
Donald Trump
Kupują więcej od USA, by przypodobać się Trumpowi
BIZNES
imageTitle
Nowy Polak zrobił różnicę. "Czułem się niesamowicie cały mecz"
EUROSPORT
25-latek jest podejrzany o kradzież alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Opinie dzielnic są znane. Co dalej z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?
WARSZAWA
Zginęły trzy osoby
Koszmarny wypadek pod Krakowem. Trzy osoby spłonęły w aucie
Kraków
Zmiany w organizacji ruchu w alei Rzeczypospolitej
Prace w Wilanowie i we Włochach. Utrudnienia
WARSZAWA
Teheran, Iran
Licznik bije, Iran ma 30 dni
Świat
imageTitle
Fręch poznała kolejną rywalkę. Przed Polką trudne zadanie
EUROSPORT
Ukraińscy żołnierze w Doniecku. Ukraina, Rosja
Jest zgoda. Sprzęt i amunicja pojadą do Ukrainy
Świat
Zdzisława Sośnicka w Opolu, 1987 r.
Jej piosenki są na najpopularniejszych playlistach. Zdzisława Sośnicka kończy 80 lat
Maciej Wacławik
Borowiki
Robaczywe grzyby. Co z nimi zrobić
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica