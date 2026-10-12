Watykan uchylił decyzję o odwołaniu proboszcza. Po trzech latach wraca na stanowisko
Informację przekazano wiernym 11 października, podczas niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich.
Ksiądz Krzysztof Wilk wraca na urząd proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu, po tym jak Watykan uwzględnił jego odwołanie od decyzji o odsunięciu go od tej funkcji.
"W imieniu arcybiskupa metropolity krakowskiego informuję wiernych i duszpasterzy parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu, że z dniem 18 października ksiądz doktor Krzysztof Wilk zostanie przywrócony do pełnienia obowiązków proboszcza tej parafii" - przekazał ks. dr hab. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Odwołany przez byłego metropolitę
Ks. Krzysztof Wilk został odwołany w grudniu 2023 roku decyzją ówczesnego metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Nie podano powodów tej decyzji.
Jak wyjaśnił kanclerz kurii, Dykasteria ds. Duchowieństwa uwzględniła argumenty przedstawione przez księdza w postępowaniu przed Najwyższym Trybunałem Sygnatury Apostolskiej. Następnie Sygnatura Apostolska, jako najwyższy sąd kościelny, zatwierdziła rozstrzygnięcie.
Były metropolita budził kontrowersje
Przypomnijmy, abp. Marek Jędraszewski odszedł na emeryturę w listopadzie 2025 roku. Podczas swojej posługi dał się poznać jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych duchownych w Polsce.
Po jego odejściu nowym metropolitą krakowskim został kard. Grzegorz Ryś.