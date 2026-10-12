Kraków Watykan uchylił decyzję o odwołaniu proboszcza. Po trzech latach wraca na stanowisko Oprac. Natalia Grzybowska |

Abp Marek Jędraszewski odchodzi na emeryturę. "Zostaje taki obraz antywzorca biskupa" (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło wideo: Michał Tracz/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: GoogleStreetView

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Informację przekazano wiernym 11 października, podczas niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich.

Ksiądz Krzysztof Wilk wraca na urząd proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu, po tym jak Watykan uwzględnił jego odwołanie od decyzji o odsunięciu go od tej funkcji.

"W imieniu arcybiskupa metropolity krakowskiego informuję wiernych i duszpasterzy parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu, że z dniem 18 października ksiądz doktor Krzysztof Wilk zostanie przywrócony do pełnienia obowiązków proboszcza tej parafii" - przekazał ks. dr hab. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Odwołany przez byłego metropolitę

Ks. Krzysztof Wilk został odwołany w grudniu 2023 roku decyzją ówczesnego metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Nie podano powodów tej decyzji.

Jak wyjaśnił kanclerz kurii, Dykasteria ds. Duchowieństwa uwzględniła argumenty przedstawione przez księdza w postępowaniu przed Najwyższym Trybunałem Sygnatury Apostolskiej. Następnie Sygnatura Apostolska, jako najwyższy sąd kościelny, zatwierdziła rozstrzygnięcie.

Były metropolita budził kontrowersje

Przypomnijmy, abp. Marek Jędraszewski odszedł na emeryturę w listopadzie 2025 roku. Podczas swojej posługi dał się poznać jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych duchownych w Polsce.

Po jego odejściu nowym metropolitą krakowskim został kard. Grzegorz Ryś.

Źródło: Google Maps