Usunęli z ulic kilkaset hulajnóg. Będzie "męska rozmowa" z operatorami

Kilkaset źle zaparkowanych hulajnóg blokujących chodniki w Krakowie zostało usuniętych przez straż miejską. Urzędnicy zapowiadają, że akcja będzie powtarzana, oraz apelują do mieszkańców o zwracanie uwagi użytkownikom tych urządzeń.

Według wiceprezydenta w niektórych lokalizacjach nie było podstaw prawnych do odholowania, dlatego zgłoszono przedstawicielom firm, by zrobili porządek z pojazdami we własnym zakresie.