Uciekli z Ukrainy, w Krakowie zaginął ich kot. Odnaleźli go wolontariusze, "prawdziwy wojownik" jest już w Niemczech

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę ponownie wezwał do rozmów pokojowych Władimira Putina. Ale rzecznik prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin wyraził przekonanie w rozmowie z "The New York Times", że rosyjski przywódca nie jest gotowy do takich rozmów. Wcześniej Erdogan rozmawiał z prezydentami Ukrainy i Rosji między innymi o kwestii rozmów pokojowych.