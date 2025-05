Zaatakował kobietę w parku, w mieszkaniu znaleziono ciało matki. Decyzja sądu

Kraków. Atak na kobietę w Parku Krakowskim. W mieszkaniu napastnika znaleziono ciało jego matki Źródło: TVN24

Sąd w Krakowie aresztował mężczyznę, podejrzanego o zabójstwo matki i usiłowanie zabójstwa innej kobiety. Zaatakował kobietę w parku niedaleko miasteczka studenckiego, dusił ją. Studenci ruszyli z pomocą, obezwładnili napastnika i przekazali policji. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli ciało 79-letniej kobiety.

"W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, uwzględniając wniosek prokuratury, zastosował wobec mężczyzny podejrzanego o zabójstwo matki oraz usiłowanie zabójstwa kobiety w Parku Krakowskim tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy" - poinformowała w niedzielę na portalu X Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Atak na kobietę w parku

Do ataku w parku imienia Marka Grechuty w Krakowie doszło w piątek około godziny 12. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie, "mężczyzna zaatakował lekarkę zarzucając jej nieprawidłowe leczenie jego dziecka. Napastnik zakneblował pokrzywdzonej usta, a następnie zaczął ją dusić".

- Został powstrzymany i zatrzymany przez studentów. Przekazali go policji - poinformowała TVN24 Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

"Dzięki interwencji przechodniów kobieta nie odniosła poważnych obrażeń" - poinformowała prokuratura.

Później prokuratura podała, że "w chwili obecnej nie ma pewności, że zaatakowana w Parku Krakowskim kobieta była lekarką". Dodano, że "prawdopodobna jest również wersja, że była to przypadkowa ofiara".

- Zgłoszenie dotyczyło napadu rabunkowego. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna chciał zabrać kobiecie torebkę - przekazała Cisło.

W domu miał ciało matki

Policjanci zatrzymali mężczyznę do wyjaśnienia sprawy. Spędził noc w policyjnym areszcie.

Wieczorem w jednym z krakowskich komisariatów napadnięta kobieta złożyła zawiadomienie.

W sobotę rano policjanci pojechali do jego domu w miejscowości Skała. - Chcieli porozmawiać z matką mężczyzny i zrobić przeszukanie w jego domu. Patrol, który udał się na miejsce nie mógł dostać się do środka, nikt nie otwierał. Policjanci obeszli dom, zobaczyli z tyłu otwarte drzwi i weszli do środka. W jednym z pokojów znaleźli ciało kobiety - powiedziała Cisło.

79-latka miała rany cięte szyi i gardła. - Wszystko wskazuje na to, że doszło do zabójstwa - dodaje Cisło.

Na miejscu pracowali policyjni technicy, policjanci z laboratorium kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, dochodzeniowcy, jak również policjanci kryminalni. Przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora.

Wpisy Prokuratury Okręgowej w Krakowie

