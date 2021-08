Kraków. Spłonęło miejskie archiwum, ocalało tylko kilka procent dokumentów. Teraz rozebrali hale

Większość akt spłonęła

- Udało się zabezpieczyć do dalszego ratowania około 900 m bieżących akt - mówił Antoni Fryczek. Dodał, że najwięcej uratowanych dokumentów pochodzi z poziomu "+1" hali numer jeden i jest to dokumentacja Wydziału Architektury. - Chcę podziękować pracownikom, którzy kartka po kartce przekładali te dokumenty – dodał.

Wydobyte z hal akta to ok. 5-7 procent pierwotnego zasobu. Jak mówił sekretarz miasta, znaczna jego część uległa spopieleniu, cześć dokumentów była nadpalona albo zachowała się jedynie w skrawkach. Z uwagi na ilość, nie jest możliwe ich przekazanie jednemu podmiotowi, który zajmie się liofilizacją i dezynfekcją metodą fugimacji.

Pożar w archiwum

Pożar w archiwum wybuchł 6 lutego wieczorem. Ogień zniszczył dwie hale, w których miasto przechowywało blisko 20 km bieżących akt. W archiwum przechowywane były dokumenty, które powstały w urzędzie miasta i w podległych mu jednostkach w ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu latach. Ok. 5200 metrów bieżących akt należało do kategorii "A", czyli wieczystego przechowywania, pozostałe do kategorii "B", czyli do dokumentów, które zgodnie z przepisami są po pewnym czasie niszczone, z czego 10 proc. powinno ulec zniszczeniu dopiero po 50 latach.