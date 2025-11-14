Logo strona główna
Kraków

Wyższe dochody, ale deficyt zostaje. Kraków planuje budżet

Kraków
Na 2026 rok Kraków przewiduje rekordowe ponad 10 mld złotych dochodu. Mimo to łatanie dziury budżetowej zacznie się najwcześniej w 2027 roku, bo obecnie uniemożliwiają to prowadzone inwestycje. – To trudne, ale możliwe – tak urzędnicy komentują plan poprawy finansowej sytuacji samorządu przy jednoczesnym rozwoju miasta. Co jeszcze znalazło się w projekcie budżetu Krakowa na 2025 rok?

Projekt budżetu został przygotowany przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego i przekazany do dalszych prac radnym. Urząd miasta oficjalnie zaprezentował go w piątek.

"Budżet, który Kraków projektuje na rok 2026, tworzony jest z takim samym podejściem jak tegoroczny – miasto stawia przed nim dwa zasadnicze cele: stopniową poprawę wskaźników i parametrów świadczących o kondycji finansów samorządu oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych miasta i oczekiwań mieszkańców. To trudne, ale możliwe do pogodzenia" – czytamy w komunikacie. Dlatego finansowane mają być projekty zapowiedziane w latach poprzednich, a także uruchomione zostaną kolejne.

Urzędnicy zastrzegają, że w nadchodzącym roku nie uda się jednak ograniczyć deficytu budżetowego. Uniemożliwiają to wydatki związane z kończącymi się projektami, między innymi budową linii tramwajowej do Mistrzejowic

"Proces (…) przywracania równowagi budżetowej rozpocznie się w 2027 roku, m.in. dzięki ograniczeniu nakładów inwestycyjnych" – zapowiada magistrat.

Podatki zapełniają miejską kasę

Na razie jednak na horyzoncie majaczy 2026 rok, w którym – zgodnie z prezydenckim projektem budżetu – dochody Krakowa mają wynieść około 10 mld 162 mln zł. To o ponad miliard więcej niż w planie na 1 stycznia 2025 roku.

Kluczowe dla wpływów do miejskiej kasy będą wpływy z podatków PIT i CIT: 6,1 mld zł. To o 600 mln zł więcej niż w mijającym roku.

Istotnym źródłem dochodów będą też dochody własne miasta (m.in. podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia, wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej), które mają wynieść 3,2 mld zł.

Listę wpływów do miejskiej kasy zamykają subwencje i dotacje z budżetu państwa w wysokości około 591 mln zł oraz środki ze źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na inwestycje w kwocie około 197 mln zł.

Skromniejsze projekty ułatwią życie mieszkańców

Na co miasto wyda te zawrotne kwoty? Już wiadomo, że mimo rekordowych dochodów wydatki będą jeszcze większe i wyniosą 11,3 mld zł. 9,7 mld to realizacja zadań bieżących.

"Największą pozycję w strukturze wydatków ogółem stanowić będzie edukacja (blisko 35 proc.), na drugim miejscu znajdzie się transport i łączność (19 proc.), na trzecim – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11 proc.). Te trzy obszary, w identycznej kolejności, wiodą prym także w wydatkach bieżących, z kolei w wydatkach majątkowych bezwzględnie dominuje transport i łączność" – czytamy w komunikacie.

Wśród zadań inwestycyjnych najwięcej pieniędzy, bo 250 mln zł, pochłonie ukończenie linii tramwajowej do Mistrzejowic. W sumie zadania związane z układem transportowym mają kosztować 693 mln zł, czyli połowę przyszłorocznej puli na inwestycje. Wśród planowanych na 2026 rok zadań urzędnicy wymieniają przebudowę torowisk na Starowiślnej, Straszewskiego i Karmelickiej, budowę węzła przesiadkowego P&R Bronowice, przystanku kolejowego SKA Kraków Prądnik Czerwony i drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach.

Lokalne inwestycje mają poprawić jakość funkcjonowania mieszkańców. "Odzwierciedla to ogólną zmianę w podejściu do inwestycji, tj. odejście od wielkich, spektakularnych projektów w stronę tych, które – choć będą miały często znacznie mniejszą skalę – poprawią komfort codziennego życia, przemieszczania się i korzystania z najbliższego otoczenia, a zarazem wyrównają różnice w jakości infrastruktury w centrum i rejonach od niego oddalonych" – tłumaczą urzędnicy. W ten nurt ma wpisywać się prezydencka inicjatywa "Pakt dla krakowskich osiedli", w ramach której zwolnione i wygospodarowane środki będą przeznaczane na dodatkowe zadania lokalne: budowę i remonty chodników, remonty nakładkowe dróg, doświetlenie przejść dla pieszych, wymianę opraw oświetleniowych oraz nowe ławki i wiaty przystankowe.

Szereg zadań ma też dotyczyć rozwoju terenów zielonych - ochrona i kształtowanie środowiska będzie drugim co do wielkości obszarem inwestycyjnym w mieście.

Prezydent mówi: da się!

W budżecie na 2026 rok niewiele jest miejsca na nowe przedsięwzięcia. W większości pochłaniają go inwestycje już trwające.

Te, które w 2026 roku zostaną rozpoczęte to element prezydenckiej inicjatywy "Da się!" i postulaty mieszkańców, zgłaszane podczas tzw. Ławek Dialogu, czyli spotkań z prezydentem i urzędnikami.

"Pierwszy pakiet pod hasłem 'Da Się!' obejmuje projekty, które mieszkańcy od dawna uważali za potrzebne, ale do tej pory ich realizacja napotykała na różne przeszkody, nie tylko w postaci braku finansowania. (…) Muzeum Rzeki Wisły w dawnym budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego pod Wawelem, kładka pieszo-rowerowa nad torami kolejowymi na Żabińcu, przejście dla pieszych przy pl. Bohaterów Getta, zielony plac przed Magistratem, zielony pl. Wielkiej Armii Napoleona, rewitalizacja ronda Mogilskiego, przebudowa/rewitalizacja pl. św. Marii Magdaleny, budowa kładki nad rzeką Białuchą" – wyliczają urzędnicy.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: wini

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Bogacki/Shutterstock

