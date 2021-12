Nie chcieli pokazać paszportów covidowych, nie mieli też maseczek. Nie weszli do kawiarni, więc wezwali policję

czytaj dalej

W Rosji trwa rekrutacja najemników, skierowanych do "misji" w Donbasie - pisze niezależny portal Meduza. Ma to być "wyjazd bojowy", ale żaden z rozmówców Meduzy nie jest przekonany co do celu obecnej rekrutacji. - Wszystko to zakończy się po prostu niczym - twierdzi jeden z najemników, który odmówił wyjazdu.