Kraków Potrącił kobietę na pasach i uciekł. Nagranie. Oprac. Martyna Sokołowska |

Potrącił kobietę na pasach i uciekł Źródło wideo: KMP w Krakowie Źródło zdj. gł.: KMP w Krakowie

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Do groźnego wypadku doszło 10 czerwca na ulicy Borkowskiej w Krakowie. Kierujący osobowym audi podczas manewru wyprzedzania autobusu miejskiego na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił młodą kobietę, po czym nie udzielił jej pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. Poszkodowana w poważnym stanie została przetransportowana do jednego z krakowskich szpitali.

Ranna kobieta została przewieziona do szpitala Źródło zdjęcia: KMP w Krakowie

Po kilku dniach intensywnych działań policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie ustalili tożsamość sprawcy i 15 czerwca zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu wielickiego. Mężczyzna został namierzony na terenie jednego z nowohuckich osiedli.

Kierowca został zatrzymany przez policję Źródło zdjęcia: KMP w Krakowie

Jak się okazało, był już poszukiwany listem gończym do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został przewieziony do zakładu karnego, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary.

Śledczy będą również prowadzić postępowanie w sprawie nieudzielenia pomocy ofierze wypadku - za ten czyn grozi do trzech lat więzienia.

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