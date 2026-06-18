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Kraków

Potrącił kobietę na pasach i uciekł. Nagranie.

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Ranna kobieta została przewieziona do szpitala
Potrącił kobietę na pasach i uciekł
Źródło wideo: KMP w Krakowie
Źródło zdj. gł.: KMP w Krakowie
Potrącił kobietę na pasach i uciekł, zostawiając ją w ciężkim stanie. Po kilku dniach wpadł w ręce policji. Okazało się, że wcześniej poszukiwany był listem gończym.

Do groźnego wypadku doszło 10 czerwca na ulicy Borkowskiej w Krakowie. Kierujący osobowym audi podczas manewru wyprzedzania autobusu miejskiego na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił młodą kobietę, po czym nie udzielił jej pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. Poszkodowana w poważnym stanie została przetransportowana do jednego z krakowskich szpitali.

Ranna kobieta została przewieziona do szpitala
Ranna kobieta została przewieziona do szpitala
Źródło zdjęcia: KMP w Krakowie

Po kilku dniach intensywnych działań policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie ustalili tożsamość sprawcy i 15 czerwca zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu wielickiego. Mężczyzna został namierzony na terenie jednego z nowohuckich osiedli.

Kierowca został zatrzymany przez policję
Kierowca został zatrzymany przez policję
Źródło zdjęcia: KMP w Krakowie

Jak się okazało, był już poszukiwany listem gończym do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został przewieziony do zakładu karnego, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary.

Śledczy będą również prowadzić postępowanie w sprawie nieudzielenia pomocy ofierze wypadku - za ten czyn grozi do trzech lat więzienia.

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Źródło: tvn24.pl
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Dziennikarka tvn24.pl
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