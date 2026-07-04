Kraków Znaleźli go za kominem, pół roku spędzi w areszcie

Kim są "łowcy głów"? (materiał archiwalny, ilustracyjny) Źródło wideo: UWAGA! TVN Źródło zdj. gł.: Małopolska policja

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50-latek został zatrzymany w środę. Policjanci kryminalni z powiatu krakowskiego ustalili, adres, pod którym mógł przebywać poszukiwany mężczyzna.

"Kryminalni odnaleźli mężczyznę ukrywającego się na dachu, za kominem" – informuje małopolska policja.

Mężczyzna został zatrzymany Źródło zdjęcia: Małopolska policja

W chwili zatrzymania 50-latek miał przy sobie środki odurzające. Trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie do aresztu śledczego, gdzie odbywa wyrok pół roku za wcześniejsze przestępstwa.

"Za posiadanie środków odurzających zostanie rozliczony w późniejszym czasie, co zapewne wydłuży jego pobyt w areszcie" – czytamy w komunikacie.

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