Znaleźli go za kominem, pół roku spędzi w areszcie
50-latek został zatrzymany w środę. Policjanci kryminalni z powiatu krakowskiego ustalili, adres, pod którym mógł przebywać poszukiwany mężczyzna.
"Kryminalni odnaleźli mężczyznę ukrywającego się na dachu, za kominem" – informuje małopolska policja.
W chwili zatrzymania 50-latek miał przy sobie środki odurzające. Trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie do aresztu śledczego, gdzie odbywa wyrok pół roku za wcześniejsze przestępstwa.
"Za posiadanie środków odurzających zostanie rozliczony w późniejszym czasie, co zapewne wydłuży jego pobyt w areszcie" – czytamy w komunikacie.
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Źródło: tvn24.pl