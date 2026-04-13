Odpalił e-papierosa w samolocie, po wylądowaniu miał problemy
Miniony weekend był niezwykle pracowity dla strażników granicznych z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Jedna z interwencji dotyczyła Francuza, który przyleciał do Krakowa z Paryża. Poprosił o nią kapitan samolotu, ponieważ pasażer w trakcie lotu palił e-papierosa i nie stosował się do poleceń członków załogi. Mężczyzna został ukarany mandatem.
Podobna interwencja dotyczyła Brytyjczyka, który w piątek (10 kwietnia) przyleciał do Krakowa z Manchesteru. "Mężczyzna - zdaniem kapitana samolotu, który poprosił o interwencję - był agresywny, nie stosował się do poleceń załogi i tym samym spowodował zagrożenie w locie" - podał Karpacki Oddział Straży Granicznej.
Mężczyzna został również ukarany mandatem.
Z kolei w sobotę (11 kwietnia) funkcjonariusze interweniowali wobec 32-letniego Polaka, który przyleciał do Polski po wydaleniu go z Holandii. Okazało się jednak, że mężczyzna był poszukiwany przez Komendę Miejską Policji w Przemyślu do odbycia kary więzienia za stosowanie gróźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. 32-latek trafił do aresztu śledczego w Krakowie.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock