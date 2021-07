Na terenie dawnego niemieckiego KL Plaszow działa już muzeum. Ustalili dane niespełna pięciu tysięcy ofiar

Znajdujący się w Krakowie KL Plaszow był ostatnim niemieckim obozem koncentracyjnym, który nie został należycie upamiętniony. Teraz się to zmienia – na jego terenie utworzono muzeum, jesienią ruszą kursy dla przewodników. Podczas tworzenia muzeum zadbano o zachowanie reliktów z czasów funkcjonowania obozu, starano się też unikać rekonstrukcji.

Jak powstawało muzeum

W pracy nad scenariuszem muzeum korzystano z doświadczeń innych muzeów na terenach poobozowych z Polski, Niemiec, Austrii oraz Czech i Litwy. - Chcemy pokazać naszą pracę w kontekście działań innych podobnych placówek i szerzej koncepcji pamięci oraz sposobu upamiętniania ofiar – podkreśliła Monika Bednarek. Stąd w poświęconych KL Plaszow Zeszytach Naukowych znalazł się tekst niemieckiego historyka Jörga Skriebeleita o walce o właściwe upamiętnienie ofiar byłego obozu koncentracyjnego we Flössenburgu. Jest też artykuł Katarzyny Kocik o tym, jak krakowianie po wojnie starali się kultywować pamięć o ofiarach KL Plaszow i oddać im cześć - oraz Romy Sendyki "uGruntowana pamięć" o byłych niemieckich obozach z czasów II wojny światowej, które wciąż pozostają bez upamiętnienia.

- W tej publikacji opisujemy także to, co już udało nam się znaleźć i zbadać, choć wiemy, że nie jest to podsumowanie, ale pewne otwarcie, bo historia KL Plaszow wciąż potrzebuje pogłębionych badań – podkreśliła Monika Bednarek.