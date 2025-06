Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu. Akcja antyterrorystów

Kraków Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Fredry w Krakowie.

Jak poinformowała policja, mężczyzna może mieć przy sobie niebezpieczne przedmioty. Na miejscu pracują służby. Do akcji zaangażowano antyterrorystów i negocjatorów policyjnych. Są również służby ratunkowe.

- Po godzinie 4 na jednym z nowohuckich osiedli mieszkańcy usłyszeli krzyki kobiety. Gdy wyjrzeli przez okno, okazało się, że jakiś mężczyzna szarpie ją, zabiera jej psa i odjeżdża z miejsca zdarzenia. Policjantom udało się go namierzyć. Mężczyzna przemieścił się do innej części Krakowa, do swojego mieszkania, w którym się zabarykadował. Mężczyzna może mieć przy sobie niebezpieczne narzędzie. W akcję zaangażowani są negocjatorzy policyjni jak i antyterroryści - poinformowała asp. Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.

Policjanci zabezpieczają teren. Jest apel do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia.

Pierwsze o zdarzeniu napisało RMF FM.

