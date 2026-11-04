Kraków Łukasz Gibała zwolnił rzeczniczkę uczniów. "Bez rozmowy, bez ostrzeżenia" Bartłomiej Plewnia |

Aleksandra Twaróg już nie jest rzecznikiem uczniów. Gibała zlikwidował stanowisko Źródło wideo: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

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- Dostałam wypowiedzenie w dniu dzisiejszym o godzinie 10.40 u pani dyrektor magistratu [...]. Powodem jest likwidacja stanowiska. Do końca przyszłego tygodnia mam podsumować moją pracę, przekazać wszystkie dokumenty i, biorąc pod uwagę, że to jest miesięczny okres wypowiedzenia, do końca grudnia mam to wypowiedzenie bez świadczenia pracy - powiedziała w środę Aleksandra Twaróg, dotychczasowa krakowska rzeczniczka uczniów i dialogu szkolnego.

Aleksandra Twaróg Źródło zdjęcia: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Likwidacja tego stanowiska była jedną z pierwszych decyzji nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały. Tym samym zarządzeniem zniósł także sześć departamentów i stanowisko rzecznika ds. przeciwdziałania przemocy, które zajmowała Patrycja Durska.

Aleksandra Twaróg jest jedną z 22 osób, które w Krakowie straciły stanowiska lub funkcje po zaprzysiężeniu prezydenta Łukasza Gibały.

"Bez żadnego ostrzeżenia"

W ostatnich miesiącach Twaróg wykonywała zadania dla referatu edukacji. Jeszcze przed zaprzysiężeniem Łukasza Gibały deklarowała chęć porozmawiania z nowym prezydentem. Do spotkania jednak nie doszło.

- Odbyło się to bez żadnych rozmów, bez żadnego ostrzeżenia - stwierdziła Twaróg. Dodała, że nie dano jej szansy na przedstawienie efektów swojej pracy ani na dyskusję o potrzebach uczniów w Krakowie. Podkreśliła, że gdy zaczynała pracę, zaledwie w 18 krakowskich szkół ponadpodstawowych byli rzecznicy praw uczniów, a obecnie takich szkół jest 60.

Łukasz Gibała Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Aleksandra Twaróg zwróciła uwagę, że jako rzeczniczka podjęła "ponad 80 oficjalnych interwencji" w związku ze zgłoszeniami uczniów, "którzy potrzebowali realnej pomocy". Przykłady? - Na przykład dyrektor zabronił używania papieru toaletowego w szkole [...]. Była interwencja [...] [dotycząca tego, że - red] dyrektor kazał zgolić głowę jednemu uczniowi. Były też sprawy przemocowe - wymieniała zwolniona urzędniczka.

Twaróg powoła własną fundację

Twaróg zapowiedziała, że jeszcze w środę powoła Fundację na Rzecz Uczniów i Dialogu Szkolnego.

- To bardzo podobna nazwa co do tego stanowiska, ponieważ uważam, że ona bardzo dobrze określała moją działalność [...]. Mam nadzieję, że mimo usunięcia tego stanowiska uczniowie [...] będą mogli się do mnie zgłaszać mimo braku tej funkcji w Krakowie - powiedziała.

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Dopytywana przez nas o cele tej fundacji i o jej współpracowników Twaróg odparła, że chciałaby realizować projekty, których nie udało jej się zrealizować w urzędzie miasta. - Mam nadzieję, że będziemy mogli robić dokładnie to samo, tylko w fundacji. Póki co ja będę prezeską, mam jednoosobowy zarząd. Na razie jeszcze nie mam współpracowników - odparła Twaróg.

Dopytywana o to, jakie oszczędności przyniesie miastu likwidacja jej stanowiska, stwierdziła, że była "najtańszym rzecznikiem" w strukturach miasta, a jej wypłata była "dwa razy mniejsza" niż pełnomocników prezydenta. Nie podała jednak konkretnej kwoty - podobnie jak urząd miasta.

Była asystentką Aleksandra Miszalskiego

Do Urzędu Miasta Krakowa Aleksandra Twaróg trafiła na początku 2025 roku. Została wyłoniona w konkursie. Później okazało się, że test - który był jednym z dwóch elementów konkursu - napisała najgorzej z kandydatów. W rozmowie kwalifikacyjnej zdobyła jednak komplet punktów, co dało jej ostatecznie najlepszy wynik.

Łukasz Gibała - ówczesny radny - pisał, że "tego rodzaju rozmowy konkursowe powinny być jawne". "Dzięki temu każdy mógłby ocenić, jak faktycznie wypadli poszczególni kandydaci. W wariancie podstawowym rozmowy byłyby nagrywane i potem udostępniane" - komentował w 2025 roku.

Zanim Aleksander Miszalski został wiosną 2024 roku prezydentem Krakowa, był posłem Koalicji Obywatelskiej, a Twaróg pełniła funkcję jego asystentki społecznej. W kampanii samorządowej wystąpiła u jego boku na konferencji prasowej, postulując powołanie w Krakowie miejskiego rzecznika praw uczniów.

28 lutego 2024 r. Po lewej Aleksandra Twaróg, pośrodku Aleksander Miszalski, z prawej Gabriela Gładyszewska z Fundacji GrowSPACE Źródło zdjęcia: fb.com/aleksander.miszalski

- Widać, że prezydent Aleksander Miszalski spłaca długi, które zaciągnął w swoim środowisku politycznym - komentował wówczas poseł Łukasz Kmita (wówczas PiS, dziś Rozwój Plus).

Aleksander Miszalski bronił nowej urzędniczki. Zarzucał opozycji nakręcenie spirali "manipulacji i hejtu". Pisał, że rozmowa kwalifikacyjna była najważniejszą częścią konkursu, a w teście - w którym Aleksandra Twaróg wypadła gorzej od innych - można było uzyskać 25 punktów. "Osoba z najlepszym wynikiem odpowiedziała właściwie na 24 pytania, Aleksandra Twaróg na 20 pytań. Inaczej wygląda ten fakt, gdy wynik przedstawiamy w ilości punktów, inaczej, gdy w wyniku procentowym, prawda?" - pisał Miszalski.