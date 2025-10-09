Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Jordanówka odzyska dawny blask

Jordanówka Kraków
Kraków
Źródło: Google Earth
Legendarna Jordanówka, kawiarnia znajdująca się przy wejściu do parku Jordana w Krakowie, zostanie wyremontowana. Zabytek ma wciąż służyć mieszkańcom i być dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Znany jest termin ukończenia prac.

Jak zapowiadają urzędnicy, budynek po remoncie zachowa charakterystyczną bryłę i detale architektoniczne.

Jak poinformował w czwartek dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik, w ostatnich dniach sierpnia podpisana została umowa na modernizację pawilonu w Parku Jordana, a w tym tygodniu wykonawca wejdzie na plac budowy i rozpocznie jego wygrodzenie.

Wymagający zabytek

Według przedstawiciela ZZM jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w popularnym krakowskim parku odzyska swój dawny blask.

Zgodnie z planami pawilon przejdzie gruntowną metamorfozę w oparciu o projekt opracowany zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich, których celem było zachowanie obecnego jego kształtu oraz wielu charakterystycznych elementów. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

Jordanówka w Krakowie
Jordanówka w Krakowie
Źródło: Longfin Media/Shutterstock

Zalecenia służb konserwatorskich dotyczyły m.in. utrzymania obecnej bryły, podziałów architektonicznych oraz komunikacji. Utrzymana zostanie m.in. drewniana podbitka podcieni, kamienna posadzka składająca się z charakterystycznych marmurów, wapieni i dolomitów, przywrócona będzie pierwotna kolorystyka baru czy specyficzne punktowe lampy w czarnych oprawach w kształcie walca.

Zgodnie z zapowiedziami ważnym elementem modernizacji będzie również dostosowanie Jordanówki pod kątem funkcjonalności. W budynku znajdzie się ogólnodostępna toaleta, a zaplanowane prace pozwolą na wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

- Projekt modernizacji to stworzenie miejsca odpowiadającego na potrzeby mieszkańców odwiedzających park oraz wpisującego się w idee założyciela oraz patrona parku doktora Henryka Jordana – wskazał przedstawiciel ZZM.

Utrudnienia dla spacerowiczów

Zgodnie z zapowiedziami urzędników planowany termin zakończenia remontu Jordanówki to listopad 2026 roku. Koszt prac to blisko 6 mln zł.

Rozpoczęcie remontu Jordanówki – zapowiedział ZZM – będzie się wiązało z nieznacznymi utrudnieniami dla odwiedzających park. Wjazd pojazdów realizowany będzie od strony ul. Ingardena, a główne wejście do parku od strony al. 3 Maja pozostanie dostępne w trakcie prowadzenia prac budowlanych. ZZM prosi jednak o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznaczeń placu budowy.

Zabytkowy pawilon Jordanówka został wybudowany w 1974 r. na podstawie projektu sporządzonego przez pracownię PW-1 biura projektów Miastoprojekt – Kraków w miejscu zburzonego drewnianego pawilonu o tej samej nazwie. Budynek ma kształt rotundy w kondygnacji parteru z pełnymi przeszkleniami w części kawiarnianej. Otoczony jest tarasem. Obiekt od początku pełnił funkcję gastronomiczną; od kilku lat jest zamknięty z powodu złego stanu technicznego.

Zalany park Jordana i drewniany pawilon kawiarni. Zdjęcie pochodzi najprawdopodobniej z 1925 roku
Zalany park Jordana i drewniany pawilon kawiarni. Zdjęcie pochodzi najprawdopodobniej z 1925 roku
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media/Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
Reklama na budynku przy ul. Półwiejskiej 47 (2024 r.)
Deweloper pozwał społecznika. Jest decyzja sądu
Poznań
shutterstock_2471477927
Prezes NBP: takie pomysły są przeciwko interesowi Polski
BIZNES
"Teraz to się pan skompromitował". Jak poseł Berkowicz walczy z Ukraińcami
FAŁSZ"Teraz to się pan skompromitował". Posła Berkowicza walka z Ukraińcami
KONKRET24
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
Fatalna sytuacja naukowców. Zapłacą 4 miliony złotych za nie swoje błędy
WARSZAWA
Muzułmanki w Stambule
Włochy chcą wprowadzić zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych
Świat
imageTitle
Kiedy Świątek zagra o półfinał Wuhan Open?
EUROSPORT
Zniszczenia w Dajr al-Balah w centralnej części Strefy Gazy
Izraelski MSZ "pewny planu Trumpa". Dzisiaj ma być ratyfikowany
Świat
Atak na infrastrukturę cywilną w Charkowie, 7 października 2025 roku
Dla Charkowa "ta zima będzie najtrudniejsza"
Świat
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Uznana za organizację ekstremistyczną, chce poprawy stosunków z Rosją. Co wiadomo o AfD?
Świat
Elon Musk
Nowe cele Elona Muska
BIZNES
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie busa z ciągnikiem. Dwie osoby trzeba było wycinać z auta
WARSZAWA
Deszcz, pochmurno, jesień
Polska pod wpływem cyklonu. Odczujemy to w weekend
METEO
Wisława Szymborska właśnie dowiedziała się o Nagrodzie Nobla. 3 października 1996 roku, Willa Astoria w Zakopanem
Kto dostał Nobla? Sprawdź, co wiesz o najsłynniejszej nagrodzie
Quizy
imageTitle
Świątek wie, że kolejny mecz nie będzie spacerkiem. "Ona nigdy się nie poddaje"
EUROSPORT
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Czy alkohol zniknie ze stacji benzynowych? Wraca temat "ustawy alkoholowej"
Zdrowie
Adam Glapiński
Glapiński: to byłoby wysoce niewłaściwe
BIZNES
imageTitle
Niełatwa przeprawa Świątek. Ma ćwierćfinał
EUROSPORT
Iga Świątek w Wuhan Open
Iga Świątek - Belinda Bencic (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Biały Dom
"Otwarty został nowy scenariusz wojny: Karaiby". Spór o zbombardowaną łódź
Świat
Akcja na Lotnisku Chopina
Chciał dostać się do Polski, okazał sfałszowane dokumenty
WARSZAWA
Doprowadzenie 33-latka do prokuratury
10-latek nie żyje, trzech nastolatków w szpitalu. Kierowca z zarzutami
Trójmiasto
Miejsce katastrofy samolotu pasażerskiego w pobliżu miasta Aktau w Kazachstanie
Putin przyznał, że Rosja stoi za katastrofą samolotu. Mówi o "odszkodowaniu"
Świat
0810_debata_tosia
Waleczna Tosia wystąpiła w telewizji. To było jej marzenie
Ewa Żebrowska
Wizualizacja inwestycji
Wstrzymana zgoda na budowę kompleksu hotelowego na Helu
Trójmiasto
imageTitle
Słowacka gwiazda wznowiła treningi. Celem igrzyska
EUROSPORT
Kierowca został zatrzymany w Wojcieszycach
Ścigali go czescy i polscy policjanci. 30-latek z zarzutami
Wrocław
IUCN
Które gatunki są najbliżej wyginięcia? Dowiemy się jutro
METEO
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Centra danych na Bliskim Wschodzie. USA zgadzają się na eksport
BIZNES
21 min
pc
Diabeł, sombrero i "zamknięcie rządu". Co w USA próbują ugrać demokraci?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
PARP
Oszustwa na szkodę PARP i NCBiR. Zatrzymane kolejne osoby
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica