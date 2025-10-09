Jordanówka odzyska dawny blask

Kraków Źródło: Google Earth

Jak zapowiadają urzędnicy, budynek po remoncie zachowa charakterystyczną bryłę i detale architektoniczne.

Jak poinformował w czwartek dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik, w ostatnich dniach sierpnia podpisana została umowa na modernizację pawilonu w Parku Jordana, a w tym tygodniu wykonawca wejdzie na plac budowy i rozpocznie jego wygrodzenie.

Wymagający zabytek

Według przedstawiciela ZZM jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w popularnym krakowskim parku odzyska swój dawny blask.

Zgodnie z planami pawilon przejdzie gruntowną metamorfozę w oparciu o projekt opracowany zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich, których celem było zachowanie obecnego jego kształtu oraz wielu charakterystycznych elementów. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

Jordanówka w Krakowie Źródło: Longfin Media/Shutterstock

Zalecenia służb konserwatorskich dotyczyły m.in. utrzymania obecnej bryły, podziałów architektonicznych oraz komunikacji. Utrzymana zostanie m.in. drewniana podbitka podcieni, kamienna posadzka składająca się z charakterystycznych marmurów, wapieni i dolomitów, przywrócona będzie pierwotna kolorystyka baru czy specyficzne punktowe lampy w czarnych oprawach w kształcie walca.

Zgodnie z zapowiedziami ważnym elementem modernizacji będzie również dostosowanie Jordanówki pod kątem funkcjonalności. W budynku znajdzie się ogólnodostępna toaleta, a zaplanowane prace pozwolą na wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

- Projekt modernizacji to stworzenie miejsca odpowiadającego na potrzeby mieszkańców odwiedzających park oraz wpisującego się w idee założyciela oraz patrona parku doktora Henryka Jordana – wskazał przedstawiciel ZZM.

Utrudnienia dla spacerowiczów

Zgodnie z zapowiedziami urzędników planowany termin zakończenia remontu Jordanówki to listopad 2026 roku. Koszt prac to blisko 6 mln zł.

Rozpoczęcie remontu Jordanówki – zapowiedział ZZM – będzie się wiązało z nieznacznymi utrudnieniami dla odwiedzających park. Wjazd pojazdów realizowany będzie od strony ul. Ingardena, a główne wejście do parku od strony al. 3 Maja pozostanie dostępne w trakcie prowadzenia prac budowlanych. ZZM prosi jednak o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznaczeń placu budowy.

Zabytkowy pawilon Jordanówka został wybudowany w 1974 r. na podstawie projektu sporządzonego przez pracownię PW-1 biura projektów Miastoprojekt – Kraków w miejscu zburzonego drewnianego pawilonu o tej samej nazwie. Budynek ma kształt rotundy w kondygnacji parteru z pełnymi przeszkleniami w części kawiarnianej. Otoczony jest tarasem. Obiekt od początku pełnił funkcję gastronomiczną; od kilku lat jest zamknięty z powodu złego stanu technicznego.

Zalany park Jordana i drewniany pawilon kawiarni. Zdjęcie pochodzi najprawdopodobniej z 1925 roku Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe